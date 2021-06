Danna Paola niega su aventura de amor y las fotografías la delatan

Danna Paola se tomó unas merecidas vacaciones en las playas de Ibiza, España, hace unos días donde fue capturada con el cantante estadounidense Alex Hoyer.

La cantante disfrutó de un día soleado en un yate muy acaramelada con el artista, sin embargo, negó que haya un compromiso entre ellos.

“Yo no sé, mira, a mí me hacen mucha mala (fama). O sea, ¿yo qué te digo? Yo puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero aquí me inventan que somos novios, que esto que el otro, no”, dijo durante entrevista al medio Latinx Now!.