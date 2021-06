La razón por la que Emma Stone no usó el cigarro de Cruella en la película

Cruella, la película de Disney protagonizada por Emma Stone era una de las más esperadas este año, y finalmente se estrenó el pasado 26 de mayo.

Sin duda no decepcionó, y la actuación de la famosa actriz, a quien siempre habíamos visto en papeles dulces, fue magistral y de las más aplaudidas.

Además, el vestuario que Emma lució en cada escena fue espectacular, desde la chaqueta de cuero hasta el increíble vestido rojo.

De hecho, lució 47 looks fabulosos, creados por la diseñadora de vestuario británica Jenny Beavan, dos veces ganadora del Oscar.

Pero, lo que llamó la atención es que no usara el icónico cigarro que la Cruella original sí llevaba, y que de hecho la actriz confesó que quería usar.

Durante una entrevista la actriz explicó que no usó la boquilla para fumar de la Cruella original por una regla de Disney.

“No se nos permite fumar en pantalla en una película de Disney. Era difícil no tener esa boquilla de cigarro … Estaba tan emocionada de tener esa columna de humo verde ahí pero no fue posible”, dijo la también madre al The New York Times.