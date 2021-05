Emma Stone lució su cuerpo post parto en la premiere de “Cruella” y deslumbró con su look

Emma Stone es una de las actrices más famosas de Hollywood que comenzó su carrera en el 2004 en el reality televisivo In Search of the New Partridge Family.

La celebridad de 32 años ha logrado una carrera exitosa, obteniendo importantes premios como Óscar, BAFTA, SAG, y Globos de Oro.

Su último protagónico fue en la serie Maniac en el 2018, y ahora ha vuelto con todo para la película “Cruella”.

Esto en paralelo a la etapa más hermosa de su vida, y es que en marzo se convirtió en madre por primera vez junto a su esposo, el comediante y escritor Dave McCary.

Emma Stone se robó las miradas en la premiere de “Cruella”

Este miércoles la actriz regresó al trabajo tras convertirse en mamá, y Hollywood también recuperó un poco la normalidad tras el Covid 19 en la premiere de Cruella.

Los Ángeles fue el lugar donde se estrenó esta espectacular producción que llegará a los cines y a Disney+ el 28 de mayo.

Emma estuvo radiante y deslumbró con su look con el que lució su cuerpo post parto, a solo dos meses de dar a luz.

La famosa actriz llevó un estilismo repleto de guiños para Cruella, acertando con un “total look” de Louis Vuitton en blanco y negro, los tonos más emblemáticos de la villana de Disney.

La protagonista lució un traje negro que combinó con una camisa blanca de lazo en el cuello que le dio un toque chic.

Complementó con unos stilettos negros, una bolsa roja, y su maquillaje fue impecable.

Llevó sus labios también en rojo y las uñas en el mismo tono, una combinación sumamente acertada.

Su cabello lo llevó suelto, con ondas relajadas, y raya de lado, siendo el complemento perfecto para deslumbrar y robarse todas las miradas, y demostrando que las mamás también tienen estilo.

