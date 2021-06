La última publicación de Steph Gómez con la que será recordada como una guerrera

La muerte de Steph Gómez ha causado gran conmoción entre atletas y fans de Exatlón. La ex participante del reality show falleció este 1 de junio debido a complicaciones derivadas por el Covid-19 que la mantuvo hospitalizada durante varios días.

Steph había sido intubada y requería de transfusión de plaquetas. Su familia estaba pidiendo las donaciones a través de las redes sociales y aunque la respuesta fue inmediata, la joven de 29 años no pudo luchar más contra la enfermedad.

Con la noticia de su fallecimiento, un emotivo mensaje y una foto de Steph fueron publicados en su cuenta de Instagram.

“Mantén en tu mente el mejor recuerdo que tengas de Steph, cierra tus ojos y con mucho cariño mándale mucha luz y paz a ella y a su familia. Gracias a cada uno de ustedes por apoyarla en su trayectoria en ésta vida, por estar al pie del cañón durante éste proceso y por hoy acompañarla a ella y a sus seres queridos en alma y corazón. No tenemos duda de que Steph gozó la vida, fue una guerrera e inspiró a muchos, no por nada es y seguirá siendo nuestra Antorcha Humana, porque desde donde está seguirá iluminando muchos caminos con su luz. GRACIAS STEPH, PARA SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES”.

Su hermano, Fernando Gómez, también se despidió de Steph con un emotivo mensaje.

Te amo, ¡gracias! Encendiste en mí una flama imposible de extinguir, desde el primer día que te vi en esa cuna. Sigue brillando como siempre y solo tú lo sabes hacer, te voy a extrañar my hero, my champion, my champi (mi heroína, mi campeona). ¡Ánimo que el cielo está de fiesta!”, escribió junto a una foto de su hermana en blanco y negro.