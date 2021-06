Steph Gómez salió de Exatlón por problemas respiratorios antes de contraer Covid-19

Steph Gómez, ex participante del reality show Exatlón México, ganó fama por sus increíbles habilidades atléticas como parte del equipo de contendientes. Por esa razón, la noticia de su fallecimiento provocó sorpresa entre los seguidores del programa.

La joven de 29 años estuvo internada debido a complicaciones por Covid-19. Recibió diversos tratamientos para mejorar su condición, sin embargo a pesar de su buena condición física, la condición de sus pulmones no mejoró y tuvo que ser intubada.

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, algunos fans recordaron que no era la primera vez que Steph presentaba dificultades en vías respiratorias, pues durante su temporada en Exatlón, tuvo que abandonar la competencia debido a una infección en vías respiratorias.

Durante el episodio transmitido el 19 de noviembre de 2019, el conductor Antonio Rosique dio a conocer que Steph tenía una infección en vías respiratorias, por lo tanto, debía abandonar la competencia para evitar empeorar su estado de salud.

Rosique después dijo que tenía malas noticias sobre el futuro de la participante en la competencia y resaltó que hasta ese momento, su desempeño había sido excelente a pesar de las dificultades.

El conductor se dirigió a Steph y le dijo que era que tiempo de que se entregara a su recuperación para que pronto pudiera seguir compitiendo en su deporte, como siempre lo había hecho.

Al despedirse, Steph Gómez habló de su compromiso con el equipo e incluso confesó que en varias ocasiones no dijo que se sentía mal para poder competir junto a sus compañeros, pero la enfermedad había avanzado al punto que le era difícil respirar.

“Me regañaron varias veces por no decir cómo estaba para que me dejaran jugar, físicamente no me siento débil, pero sí me cuesta mucho trabajo respirar, llevo con una tos más de 50 días.”