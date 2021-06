Daniella Álvarez admite que perdonaría una infidelidad si la persona está “absolutamente arrepentida”

Aunque probablemente muchos seguidores no estén de acuerdo con ella, la animadora Daniella Álvarez confesó que sí sería capaz de perdonar una infidelidad, pero claro, bajo ciertas condiciones. Pese a que en este momento no mantiene una relación sentimental (al menos pública), quiso dejar clara su postura en este tema tan delicado.

Hace algunos meses le hicieron la misma pregunta a Greeicy Rendón, quien es pareja del también cantante Mike Bahía. En aquel entonces la intérprete de Los Besos admitió que sí le perdonaría los cachos, pero al cabo de unos instantes se mostró muy dudosa sobre qué debía hacer.

Ahora fue el turno para la presentadora de Desafío: The Box, que dejó salir su lado más sincero.

Daniella Álvarez sí perdonaría una infidelidad

En una sesión de preguntas y respuestas que concedió a sus fans, uno de ellos lanzó la consulta y ella quiso interactuar de forma “súper honesta”.

“Yo siempre dije que jamás perdonaría una infidelidad y creo que el tiempo ha pasado, ya me he vuelto más grande, un poco más madura en ese aspecto y sí, de pronto”, dijo en un principio Daniella Álvarez.

Seguidamente contó las razones de su decisión y qué debe ocurrir para que esa relación continúe con vida. “Si la persona está absolutamente arrepentida creo que sería la mejor lección para que nunca lo vuelva a hacer. A veces las personas se equivocan y cometen errores”, dijo.

En el final de sus palabras expuso: “Si uno cree que puede volver a confiar y se siente que se puede, sí la perdonaría”.

Los comentarios no faltaron y gran parte de los internautas demostró no estar muy de acuerdo con el pensamiento de Miss Colombia 2011-2012. “Lo que se permite se repite”, soltó una usuaria. Otra mencionó: “No hay nada más bonito que ser fiel a tu pareja”.

“Yo la perdono también, pero me la cobro en remix”, “ni de pequeña ni de grande, respeto es respeto”, “por eso es que después a todas nos ven las caras”, “perdono pero no vuelvo”, y “no entiendo qué tiene que ver la madurez con perdonar la deslealtad y el irrespeto”, fueron algunas de las reacciones que se aprecian en el material.

Más de 3,6 millones de fans sostiene en su cuenta oficial. Foto: Instagram @danielaalvareztv

La situación de su pierna “ha potencializado” su vida

En la interacción con los usuarios, uno de ellos le consultó sobre la amputación que lamentablemente sufrió en su pierna izquierda debido a una izquemia. En este sentido, le preguntó si “favoreció o le afectó su carrera profesional”.

Daniella Álvarez siempre se ha caracterizado por responder sin tapujos acerca de este tema, y en esta ocasión hizo lo mismo. La modelo afirmó que no solo le ha beneficio desde lo laboral, sino también en el plano personal.

“Sin duda alguna ha potencializado mi vida entera, tanto en lo profesional como en lo personal. He aprendido muchísimo y tengo mucho más para dar para todas las personas que me quieren y me siguen”, contó.

Daniella Álvarez se mostró muy emocionada cuando Caracol TV le abrió las puertas para animador el Desafío. Foto: Instagram @danielaalvareztv

Cabe destacar que recientemente Daniella recibió una noticia muy emocionante. Luego de que el reconocido champetero Mr. Black participara en un episodio de Desafío: The Box, el propio artista anunció que la presentadora de 33 años protagonizará el video musical del nuevo sencillo que está próximo a lanzar.

