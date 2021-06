Yeferson Cossio le regaló una casa a abuela de bajos recursos: “Ella y su nieto vivirán en las mejores condiciones”

Una vez más, el influencer colombiano Yeferson Cossio saca su lado más humilde para ayudar a los más necesitados. El joven paisa no es del agrado de todos, sobre todo por sus extravagantes retos y maneras de llamar la atención.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones ha demostrado que tiene muy buenas intenciones, sobre todo cuando se trata de adultos mayores, niños y animales desprotegidos. Recientemente, el generador de contenidos alcanzó los 5 millones de seguidores de Instagram.

“Me hace tan feliz que mi contenido les guste tanto y me hace aún más feliz sentir tanto apoyo de parte de ustedes. No voy a parar de sacarles risas con mis locuras. ¡Nada! ni una silla de ruedas me va a detener, voy a seguir siempre con toda”, escribió para celebrar dicho logro. “5 millones de gracias”, agregó.

Pese a que sus ocurrencias son muy criticadas, sus buenas acciones lo han llevado a ganarse el apoyo de sus seguidores que cada vez crecen más. Su más reciente publicación de Instagram es una prueba de que no todo es lujo para Yeferson, él también piensa en los demás.

El influencer ha demostrado ser un amante y defensor de los animales. Foto: Instagram @yefersoncossio

Yeferson Cossio regaló otra casa

Hace algunas semanas, Yeferson Cossio regaló la segunda casa en lo que va de año, a una familia de bajo recursos. En esa misma oportunidad, reveló que su intención es seguir ayudando a los más necesitados

“Segunda casa entregada. La meta es dar al menos 20 antes de que acabe el año. Mamá desde pequeño me enseñó que las bendiciones deben ser compartidas”, aseguró el influencer.

Asimismo, el día de ayer reveló que ya regaló la tercera casa del 2020. Esta vez fue para una abuelita que cuida de su nieto con sindrome de down.

“Le di el dinero para construir una casa a esta señora que tiene un nieto con síndrome de down, no se exactamente qué pasó con sus padres pero no están”, escribió en la publicación que ya tiene más 578.3000 reproducciones.

“Ella va a vivir el desto de su vida con su nieto en las mejores condiciones”, agregó. También dijo que la nueva vivienda está en construcción, pero en cuanto esté lista la mostrará.

También les regaló comida a 40 familias

En el video publicado por el joven de 27 años, muestra su preparación para asistir a una fundación de niños con condiciones especiales y de bajos recursos. Para ellos preparó regalos y también comida para las 40 familias que conforman la fundación.

“40 familias de bajos recursos y encima con niños en condiciones especiales cómo síndrome de Down, parálisis cerebral y un montón de enfermedades que yo ni conocía”, detalló el paisa.

“Decidimos darles alimentos a esas 40 familias para 2 meses, súper regalos a esos 40 niños (ellos mismos eligieron), pagué 6 meses de la renta de la Corporación Miranda que son la fundación que ayuda a estas familias”, puntualizó.

Rescató a una perrita que tiraron desde un tercer piso

En días pasados, Yeferson Cossio reveló a sus seguidores que rescató a una perrita que era maltratada. Mediante sus historias de Instagram, el influencer presentó a la nueva mascota que rescató y ahora tiene un nuevo hogar lleno de mucho cariño.

“A ella la tiraron desde un tercer piso, vean como le quedaron las patas dobladas. Ella no confiaba en los humanos, la rescaté y mírenla ahora”, escribió en la publicación.

Cossio junto a la perrita que decidió adoptar y que estaba lastimada. Foto: Instagram @yefersoncossio

No queda la menor duda de que esta perrita fue muy afortunada en encontrarse con el paisa. Pese a todos los sufrimientos y maltratos que recibió anteriormente, ahora está protegida y bien cuidada.

