El Mindo denuncia amenazas de muerte tras ser comparado con un civil armado en Cali: “Nunca me he acercado a un arma”

Una muy complicada y desagradable situación vive actualmente el Armando Ortiz, conocido en redes sociales como El Mindo. El influencer está bajo amenaza de muerte, de acuerdo a sus denuncias, luego de algunas imágenes donde es comparando con un civil armado que causó disturbios en Cali el pasado 28 de mayo.

El sujeto aparece encapuchado y apuntando con un arma de fuego, pero la preocupación del creador de contenido es que lo hayan comparado con él, por lo que ahora toda su familia está recibiendo duras amenazas.

Según las informaciones, el encapuchado se encontrabe en el sector Ciudad Jardín, al sur de Cali, foco de protestas que han suscitado en los últimos días en medio del paro nacional contra la reforma tributaria.

El Mindo denuncia y exige que se respete su vida

A través de su cuenta oficial en Instagram, donde sostiene más de 3,2 millones de seguidores, el influencer expresó: “En este momento se encuentra amenazada mi familia, me encuentro amenazado yo, ya tomamos cartas en el asunto”.

Seguidamente, el Mundo reiteró que no es conveniente para ningún ciudadano colombiano caer en el juego de la violencia. Asimismo enfatizó: “Exijo mi derecho al respeto a la vida mía y de mis familiares”.

En sus declaraciones detalló que recibe mensajes intimidantes en sus mensajes privados de Instagram, hecho que le motivó a dar la cara y aclarar que la imagen no corresponde a su persona. Además, también le responsabilizan por tomarse una foto con alguien que causó disturbios.

“Me han dicho que hago parte de un grupo paramilitar porque me tomé una foto con una persona que tuvo un acto no de ciudadano, un acto de violencia. Pero uno como tercero no puede hacerse responsable de los actos que haga cada persona”, aclaró El Mindo.

Para sus videos de humor, El Mindo suele vestirse como mujer. Foto: Instagram @el_mindo

“Nunca me he acercado a un arma”

Además de negar rotundamente ser la persona encapuchada que rueda en redes sociales, El Mindo agregó que de él pueden mencionar cualquier cosa, menos el ser una persona violenta. “Nunca me he acercado a un arma, no he disparado. No he jugado ni ‘paintball’ ni ‘Free Fire’ ni nada de ese tipo de cosas”, expresó.

Asimismo, contó que ni siquiera llegaron a permitirle prestar servicio militar en Colombia. “El día que de pronto quise me rechazaron porque tenía pie plano”, contó el influencer.

“Ya el destino me decía que no necesitaba tener un arma en mis manos y agradezco también por eso”, concluyó en su video que acumula más de 859 mil reproducciones y 7.500 comentarios.

Hizo un llamado a toda la audiencia de redes sociales y periodistas a verificar cualquier información que involucre a cualquier ciudadano colombiano. “Antes de ser Armando Ortiz, antes de ser El Mundo, soy un amigo, hijo y novio. Exijo el respeto a mi vida”, dijo.

A través del hilo de mensajes, sus seguidores lo respaldaron con mensajes de apoyo y precaución. “Dios cuide de ti, estaremos orando”, “qué valentía salir y dar la cara, te admiramos”, “la gente se pasa, buscan culpables en todos lados”, “tienes razón y el que está con Dios lo tiene todo”.

Pese a sus declaraciones y el apoyo de una gran cantidad de usuarios, otros no estuvieron del todo convencidos con sus palabras, mas no emitieron comentarios negativos. “Eres el tibio de Cali”, mencionó un internauta.