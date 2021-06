La contundente reflexión de Carolina Ramírez sobre la situación en Cali: “Mi ciudad no volverá a ser la misma”

Carolina Ramírez se ha apoderado de las noches de los colombianos con su papel protagónico en la telenovela La Reina del Flow. La actriz se ha destacado con espectaculares interpretaciones en varias oportunidades, y se ha ganado el respeto y admiración de todo un país.

Desde el inicio del paro en Colombia el pasado 28 de abril, ha hecho uso a diario de sus redes sociales en apoyo a las manifestaciones pacíficas, en especial las de Cali. Asimismo, en su más reciente publicación de Instagram hizo una profunda reflexión sobre su ciudad natal.

La capital del Valle ha sido una de las más firmes en la jornadas de las protestas en el país. En todo el país, hasta el momento se han registrado al menos 47 muertos, cientos de denuncias de abuso policial y 111 de personas desaparecidas.

Carolina Ramírez y su reflexión sobre Cali

La también protagonista de La hija del mariachi, lanzó unas sentidas palabras difrecta desde su corazón y las compartió con sus seguidores. “Así estamos… tratando de entender el porqué de todo esto, el porqué de que me afecte tanto lo que está pasando allá”, inició escribiendo.

“Y yo me pregunto: ¿cómo hacen los demás para seguir con la vida como si todo estuviera normal?, cómo hacen para mirar a otro lado y poner el botón de la realidad en OFF?, No los juzgo, los admiro, pero tampoco quisiera ser como ellos”, agregó.

También aseguró que Cali estaba dormida en su realidad pero que su despertar no la dejará igual. “Mi ciudad no volverá a ser la misma (más vale también porque su realidad estaba dormida) y eso me llena de ansiedad”, dijo.

Del mismo modo, destacó que su deseo es que todas las muertes y las tragedias que están pasando de alguna u otra forma valgan la pena. “Sólo espero que todo esto sea para bien y que este estallido social construya cosas valiosas, porque hay un montón de gente que lo merece y lleva esperándolo mucho tiempo. Hoy no tengo mucha fe, pero mañana siempre será otro día”, cerró.

Las palabras de la actriz causaron impacto

La palabras fueron acompañadas de una fotografía de la caleña con el rostro lleno de preocupación. Su publicación tiene menos de una hora y ya alcanzó más de 31.100 ‘likes’.

El actor mexicano Gustavo Egelhaaf se solidarizó con ella y le escribió: “Bonita Cali, esa empatía solo te hace más bella. Ya veras que toda esa crisis estallará en un despertar mejor. De todo corazón espero que pase pronto. Te mando un beso mexicano”.

“Ay estamos igual… Cali destruida y las demás cuidades siguen como si nada”, “Siempre buscaba unas palabras para expresar lo que he estado sintiendo y estas fueron las mejores”, y “Grande Caro. Personas como vos son las que necesitamos”, fueron algunas de las palabras de sus seguidores.

Lo que cobra Caro por enviar saludos personalizados

Carolina Ramírez se unió a los artistas que cobran por enviar saludos personalizados a sus fans, con la diferencia de que el dinero recaudado no es para su beneficio propio.

A través de la plataforma de famosos.com, la caleña se creó un perfil donde el precio por un saludo de ella es de 60 dólares. En el video del mismi sitio aclara que todo el dinero que obtenga por ese medio será donado a fundaciones.

“Bienvenidos a mi perfil (…) ¿a quién quieren saludar? ¿a quién quieren celebrar? con muchísimo gusto estoy acá. Recuerden que todos los fondos que reunamos con esta aplicación serán donados a fundaciones”, puntualiza.