La dedicatoria de Miguel Varoni a Catherine Siachoque por sus 25 años de amor del bueno

Una de las relaciones sentimentales más ejemplar y sólida de la fárandula colombiana es la de Miguel Varoni y Catherine Siachoque. El actor y director colombo-argentino saltó a la fama por su papel en la popular telenovela Pedro, el escamoso.

Y aunque sus éxitos profesionales son muchos, al parecer su mayor logro ha sido la estabilidad sentimental que encontró junto a la también actriz. Ambos se han acompañado, apoyado, y cuidado entre sí por muchos años y cada vez se ven más enamorados el uno al otro.

Con el paso de los años su matrimonio se ha consolidado más. Y pese a que se les ha criticado por mucho tiempo su decisión de no tener hijos, se les ve muy cómodos con su estilo de vida y decisión.

Instagram @catherinesiachoque

El romántico mensaje de Miguel Varoni a su esposa

Esta linda unión arribó a su aniversario número 25 este jueves 27 de mayo. En este sentido, el actor le dedicó unas palabras a la mujer de su vida a través de sus redes sociales.

“Siiii … 25 años juntos y solo me queda pedirle a Dios que me regale otros 25 años. Te amo mi Catherine Siachoque y le doy gracias a Dios de que me hayas elegido … ¡algo bueno hice en la vida para merecer tanto!”, escribió en un post de Instagram.

Su dedicatoria fue acompañada por una romántica fotografía de la pareja besándose apasionadamente mientras se toman de la mano. Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, sobre todo de amigos y colegas de ambos.

“¡Son una pareja preciosa! Los quiero”, escribió la actriz Karla Gómez. Por su parte, Oswaldo Pisfil les dijo: “Muchas felicidades, los amo”. También el actor Ismael de la Rosa se pronunció: “¡Feliz Aniversario! Que se multipliquen las bendiciones que están recibiendo y cada día sea un peldaño más alto en la escalera de sus sueños. Se les quiere”.

En el año 1997 mientras grababan la telenovela Las Juanas nació el amor entre Miguel Varoni y Catherine Siachoque.

Conoce la historia amor entre los actores

Hace un par de años, en una entrevista para People en Español, la actriz aseguró que: “todo empezó con un beso en la piscina”.

“Yo estaba saliendo de una piscina y él estaba esperándome afuera. Yo saqué la cabeza del agua y él estaba acostado en el borde la piscina, así fue nuestro primer beso y ahí ya todo comenzó, fue muy divertido”, recordó

Asimismo, durante un programa Don Francisco te invita, Varoni reveló que todo comenzó muy rápido luego de ese beso. De hecho, detalló que su primer encuentro sexual fue a los cuatro días de haberse conocido, pero enseguida Catherine lo corrigió y gritó “¡cinco!… Un día cuenta”.

Hoy en día puede ser puede parecer normal, y hasta una larga espera para muchos, tener sexo a la quinta cita, pero ellos dos comenzaron su relación hace más de dos décadas, cuando todo estos temas eran más conservadores.

Sin duda, Catherine y Miguel son el ejemplo que para mantener una relación depende solamente de decidir amar a la otra persona, todos los días. “Uno celebra todos los días y cada vez que tenemos tiempo nos vamos de luna de miel”, dijo la actriz de ‘Sin tetas sí hay paraíso’ a la revista People.