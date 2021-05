Según La Negra Candela, Laura Acuña puso el “ambiente pesado” con su llegada a Caracol

Tras su salida de RCN, la presentadora Laura Acuña ahora será parte del canal Caracol. Hace unos días, a través de su cuenta de Instagram, la nacida en Bucaramanga dio la gran noticia que generó mucha alegría entre sus seguidores.

“No veo la hora de arrancar mi nuevo proyecto en mi nueva casa. Estoy segura les va a encantar” escribió la también abogada. También pidió a los fans que estuviesen pendientes de pendientes de la celebración de los 20 años del matinal Día a Día.

Asimismo, este lunes 31 de mayo Laura Acuña oficialmente se unió al equipo del programa matutino. Su llegada está enmarcada por el aniversario número 20 del matinal, y ella está reemplazando a Carolina Cruz por sus días de permiso de maternidad.

A través de las historias de Instagram, Acuña desde temprano ha mostrado lo emocionada que está por este nuevo comienzo en esta producción nacional. Y pese a que sus compañeros le dieron una cálida bienvenida hay rumores que no todo ha sido color de rosas.

La periodista Graciela Torres, mejor conocida como La Negra Candela afirma que la llegada de Acuña ha generado tensión en el matinal de Caracol.

Las declaraciones de La Negra Candela sobre Laura Acuña

“Sorpresas en Día a Día. El lunes 31 de mayo regresan al set todos los presentadores de Día a Día. ¿Qué pasará?”, escribió a través de su cuenta de Instagram Torres en un video.

En la grabación, que ya tiene más de 15.100 reproducciones, Graciela Torres dijo: “Hoy regresan todos los presentadores de Día a Día. La novedad es que estará Laura Acuña como invitada para contar todo lo que va a hacer con el detrás de cámaras de La Voz Kids”.

“Pero no todo es sonrisa, no todo es felicidad, allí y dizque el ambiente está pesadísimo porque Laura aspira a quedarse en el set de Día a Día y compartirlo con las grabaciones de La Voz Kids. Como estás duran tan poquito tiempo, pues quiere tener un puesto fijo en Caracol Televisión”, agregó.

La Negra Candela asegura que si Laura Acuña queda como panelista fija del matinal, podría significar que reemplazará a algunas de las presentadoras actuales.

Según la periodista, todo apunta a que le quitará el puesto a su ex compañera en Muy Buenos Días, Carolina Cruz quién se encuentra con licencia.

Recordemos además que existen diversos rumores de una supuesta mala relación laboral que existe entre Laura y Carolina.

Sin embargo, esto no es más que un rumor que podría no trascender con el paso de los días. El día de hoy, Acuña tuvo un gran recibimiento por parte de todo el equipo y no hubo muestras de ningún tipo de ambiente tenso.

El contundente mensaje de paz de la conductora sobre lo que pasa en el país

Hace un par de semanas, la abogada hizo uso de sus redes sociales para enviar un poderoso mensaje del paz al país.

“Para de fomentar el odio y la división, de justificar cualquier tipo de violencia, de donde sea que venga . Eso nos hace igual de criminales. De destruir o aplaudir esa destrucción con acciones y frases que la motiven o la justifique”, inició diciendo la conductora.

“De difundir mensajes y videos falsos o salidos de contexto que lleven a enardecer la situación. De tratar a tú propia gente como un enemigo”, agregó.

“Amo este país con todo mi corazón y sí necesitamos un cambio, pero ni la violencia, ni el terrorismo, ni el vandalismo son el camino”, cerró.