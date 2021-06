Sucesos paranormales que ocurrieron en el set de “El Conjuro”

Todos saben que las películas de terror están rodeadas de situaciones paranormales que suceden mientras son filmadas. El Conjuro no es la excepción y con el estreno de The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It Es vale la pena recordar algunos sucesos extraños. que aterrorizaron a los actores y equipo de producción.

Los fanáticos del universo del terror saben que la saga se basa en los archivos de casos de la vida real de Ed y Lorraine Warren, quienes se convirtieron en celebridades por sus investigaciones paranormales.

Los escritores, directores y productores de “The Conjuring” y sus secuelas consultaron extensamente con Lorraine Warren en la vida real hasta su muerte en 2019 (Ed Warren falleció en 2006 antes de poder ver la adaptación cinematográfica de sus casos).

Vera Farmiga fue acechada por una presencia

Los actores que interpretaron a los Warren se vieron fuertemente afectados por los sucesos dramatizados del caso Perron en The Conjuring, 2013. Vera Farmiga, quien interpretó a Lorraine Warren aseguró sentir una presencia que la despertaba entre las 3:00 y las 4:00 de la mañana.

Este tiempo es conocido en el mundo paranormal como “la hora de las brujas” o “la hora del diablo”, debido a que es una ventana abierta entre la vida y la muerte, física y sobrenatural. Los problemas de sueño de la actriz persistieron incluso después del final de la película.

Las misteriosas marcas de garras

Farmiga también se enfrentó a misteriosas marcas de garras que parecían seguirla a donde quiera que fuera. La actriz encontraba estas marcas plasmadas en su teléfono así como en la pantalla de su computadora. Finalmente éstas aparecieron directamente sobre ella, en su muslo. Ella aseguró que se trataba de dos tipo de garras por lo que pensó que en realidad estaba siendo acechada por dos presencias diferentes.

Una extraña premonición

Cuando la familia Perron visitó el set de la película, la joven Perron le dijo al coguionista Chad Hayes que tenía la sensación de que algo malo iba a suceder ese día. Más tarde ese día, para sorpresa de la producción y de la familia, la señora Perron se cayó y se rompió la cadera tan gravemente que tuvieron que operarla ese día. La primera reacción fue que la bruja Betsabé Sherman estaba tratando de hacerles daño.

El caso: “El diablo me obligó a hacerlo”

La trama de la tercer entrega se desprende de la investigación de un caso de 1981 sobre un hombre que “se declaró inocente por motivos de posesión demoníaca” pero

Según el reporte, Johnson apuñaló a Bono con una navaja de bolsillo de 5 pulgadas varias veces y murió una hora después. La policía detuvo a Johnson a dos millas de la escena.

El juicio tuvo lugar en 1981 y fue el primer caso judicial conocido en Estados Unidos en el que la defensa intentó demostrar la inocencia de su cliente basándose en la afirmación del acusado sobre haber estado bajo la influencia del diablo.

Eso significaba que Johnson no asumiría responsabilidad personal por el asesinato de su casero, Alan Bono, en febrero de 1981.

Su equipo de defensa argumentó que todo comenzó con David Glatzel, hermano de 11 años de la prometida de Johnson. Se alegó que el niño había sido poseído y que luego el demonio se transfirió a Johnson. La hermana de David, Debbie Glatzel, llamó a los sacerdotes y a los famosos investigadores sobrenaturales Ed y Lorraine Warren para salvar al pequeño.

