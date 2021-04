La historia real detrás de El Conjuro 3 que no te dejará dormir

El tráiler de “El Conjuro 3: regreso de Annabelle” (The Conjuring: The Devil Made Me Do It) ha sido liberado, desatando miedo e intriga entre los fanáticos de la saga.

La cinta, como el resto de las entregas, presume estar basada en los expedientes reales de Ed y Lorraine Warren, famosos dueños de la muñeca Annabelle.

La trama se desprende de la investigación de un caso de 1981 sobre un hombre que “se declaró inocente por motivos de posesión demoníaca” pero

¿El conjuro 3 es una historia real?

En la vida real, un hombre llamado Arne Cheyenne Johnson fue acusado de haber asesinado a su casero Alan Bono, en febrero de 1981.

Según el reporte, Johnson apuñaló a Bono con una navaja de bolsillo de 5 pulgadas varias veces y murió una hora después. La policía detuvo a Johnson a dos millas de la escena.

El juicio tuvo lugar en 1981 y fue el primer caso judicial conocido en Estados Unidos en el que la defensa intentó demostrar la inocencia de su cliente basándose en la afirmación del acusado sobre haber estado bajo la influencia del diablo.

El caso se conoció como el caso “El diablo me obligó a hacerlo”.

Es significaba que Johnson no asumiría responsabilidad personal por el asesinato de su casero, Alan Bono, en febrero de 1981.

Fue puesto en libertad en 1986 después de cumplir sólo cinco años de una condena de 10 a 20 años. Las autoridades dijeron en ese momento que era un “preso ejemplar” y fue liberado temprano por buen comportamiento.

Su equipo de defensa argumentó que todo comenzó con David Glatzel, hermano de 11 años de la prometida de Johnson. Se alegó que el niño había sido poseído y que luego el demonio se transfirió a Johnson. La hermana de David, Debbie Glatzel, llamó a los sacerdotes y a los famosos investigadores sobrenaturales Ed y Lorraine Warren para salvar al pequeño.

En el tráiler podemos ver los altercados físicos de David Glatzel con el extraño demonio que lo posee. Los verdaderos Glatzels describieron la posesión demoníaca como visiones, rasguños aleatorios, convulsiones, comportamiento extraño y contorsiones corporales,.

En la cinta podremos ver a los Glatzels contratar a los autoproclamados demonólogos Ed y Lorraine Warren (interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga) para ayudarlos a quitar la posesión. La pareja ya era famosa por los casos de Amityville Haunting, que apareció como el prólogo de The Conjuring 2.

El tráiler también sugiere que este podría ser el caso final para los dos y un posible final de la franquicia. Para seguir con el terror el director James Wan también ha creado las cintas alternas de “Annabelle”, “La monja” y “La maldición de La Llorona” que complementan la historia de los Warren.

La verdad detrás de Annabelle.

Si crees o no en los casos paranormales la historia de Annabelle igual te dejará los pelos de punta. Hace tiempo las redes sociales enloquecieron ante la supuesta huida de la muñeca del Museo Oculto de Warren.en el que estuvo retenida.

La muñeca de la película no se apega tanto a la realidad pues modificaron su aspecto para ocasionar verdaderas pesadillas. Lo cierto es que Annabelle no parece una muñeca diabólica a primera vista, lo que la hace aún más tenebrosa.

El juguete aterrorizó a un pueblo entero de Estados Unidos en los setenta y después de ser exorcizada, fue guardada en el museo antes mencionado.

Según la historia real, Donna, una estudiante de enfermería, recibió una muñeca Raggedy Ann como regalo de su madre en 1970. La muñeca comenzó a mostrar un comportamiento extraño frente a Donna y su compañera de cuarto Angie, quien al tener habilidades de medium, reveló que estaba poseída por el espíritu de una niña de siete años llamada Annabelle Higgins.

