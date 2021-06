Kate Winslet revela que un director quiso editar una escena para ocultar sus rollitos

Parece difícil creer que una super estrella como Kate Winslet jamás sufriría de humillaciones por su físico. Es decir, es tan hermosa, carismática y talentosa que lo último en lo que alguien podría pensar es en concentrarse en sus “imperfecciones”.

Sin embargo, la actriz ha dicho en varias ocasiones que han señalado su cuerpo o hecho comentarios que dejan ver los prejuicios que existen en la industria.

Recientemente Kate reveló en una entrevista con The New York Times que en repetidas ocasiones le hicieron sugerencias de cambios para que su personaje en “Mare of Easttown” de HBO, se viera más atractivo, cosa que ella rechazó.

La ganadora del Oscar da vida a Marianne “Mare” Sheehan, una detective de Pensilvania que investiga el asesinato de una niña. La principal prioridad de Winslet era que Mare se viera como una mujer de mediana edad del mundo real, así que cuando el director Craig Zobel le dijo que podían eliminar su “abultada barriga” de una escena de sexo para que no se viera “demasiado”, ella le dijo que ni se atreviera.

“[Winslet] rechazó el póster promocional del programa dos veces porque estaba demasiado retocado. ‘Me dijeron’ Kate, de verdad, no puedes ‘, y yo les dije’ Chicos, sé cuántas líneas de expresión tengo en los ojos, por favor devuélvalas todas”. La actriz también señaló que habían editado el tono de su piel así como la textura para que se viera “mejor”.

Se supone que Mare es una mujer de mediana edad que está de duelo por la muerte de su hijo, por lo que Winslet dijo que era importante mantener la apariencia de su personaje lo más arraigada posible.

“Cumpliré 46 en octubre, supongo que es por eso que la gente se ha conectado con este personaje de la manera en que lo ha hecho porque claramente no hay filtros”, dijo Winslet. . “Es una mujer imperfecta y en pleno funcionamiento, con un cuerpo y un rostro que se mueven de una manera que es sinónimo de su edad, su vida y de dónde viene. Creo que estamos un poco hambrientos de eso “.

Kate Winslet contra la vergüenza corporal

La actriz ha revelado que cuando comenzó, era muy criticada por sus “kilos de más”.

“En mis 20, la gente hablaba mucho sobre mi peso. Y me llamaban para comentar sobre mi yo físico. Bueno, entonces obtuve esta etiqueta de ser atrevida y franca. No, solo me estaba defendiendo”, dijo Winslet para The Guardián.

Kate también contó que en algún momento encontró artículos escritos en los que se describía su talla grande. El enfoque machista de dichos artículos la hicieron reír pero al mismo tiempo cuestionó qué tanto pudieron haberla afectado en aquel entonces. “Era ridículo lo impactante, lo crítico, lo directamente crueles que eran los periodistas sensacionalistas conmigo”, dijo.

A pesar de haberse convertido en una promesa de la industria, la actriz recuerda la ansiedad que le ocasionó el pensar qué estaban diciendo de ella a sus espaldas.

“No quería ir a Hollywood porque recuerdo haber pensado, ‘Dios, si esto es lo que me están diciendo en Inglaterra, ¿qué pasará cuando llegue ahí?’ Además, interfiere con tu impresión evolutiva de lo que es hermoso, ¿sabes? Me sentí muy sola “.

La vergüenza corporal nunca es bienvenida. Comentar el cuerpo de alguien, incluso si crees que podría ser un cumplido, nunca es bienvenido. Simplemente no hagas comentarios sobre los cuerpos de las personas. No importa qué forma, tamaño, color, altura, lo que sea, todos merecen sentirse cómodos en su propia piel.

Más de este tema

La lección de Kate Winslet sobre no criticar el cuerpo de una mujer

La lección de Demi Moore sobre no darle importancia a lo que los demás hablen de ti

Es momento de dejar de criticar las arrugas de Cameron Díaz (y de todas)

Te recomendamos en video