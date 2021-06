Fernanda Fuentes comparte una fotografía junto a su esposo y demuestra lo enamorada que está

La reconocida chef chilena, Fernanda Fuentes, no solo tiene éxito en su vida laboral, también es muy feliz sentimentalmente. La figura de MasterChef Chile se casó con un prestigioso chef italiano nacido en Roma.

Recordemos que en el restaurant Nub que tiene junto a Bernadi, Fuentes se convirtió en la primera personalidad chilena en conseguir una estrella Michelin. Esta pareja además de compartir su pasión por el arte culinario, también se nota que están muy enamorados el uno del otro.

Y así lo demostró Fernanda Fuentes en su más reciente publicación a través de su cuenta de Instagram. En dicha plataforma la chef tiene más de 217.000 seguidores con quienes comparte a menudo.

La rómantica foto de Fernanda Fuentes junto a su esposo

Fernanda Fuentes se ha convertido en una de las juezas más queridas de MasterChef Chile. Con su simpatía se ha ganado el afecto de muchos de los televidentes, por eso siempre están al pendiente de sus posteos en redes sociales.

Asimismo, este lunes la chilena compartió una romántica fotografía junto a su esposo en un restaurante en la ciudad de Tenerife, España. En la imagen se ve a la feliz pareja tomados de la mano mientras esperan su pedido.

“Ti voglio bene”, escribió Fernanda Fuentes junto a varios corazones en la publicación que ya tiene más de 5.600 ‘likes’. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, entre ellos su colega y amigo Yann Yvin.

“Abrazos a ambos”, “qué hermosos se ven”, “una pareja ejemplar, cariños desde Chile”, “son demasiado lindos”, y “chefsita linda”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

La chef es muy consentida en casa

En conversación con La Cuarta TV, el año pasado Fernanda Fuentes reveló lo feliz y consentida que es en su matrimonio. “La verdad es que yo no cocino, porque mi marido no me deja. No sé si sentirme afortunada y privilegiada, o castigada. No me deja ni cocinar ni limpiar la casa ¡Lo quiere hacer todo él, pero yo me aburro!”, dijo en esa oportunidad.

También aseguró que Andrea Bernedi es una maravillosa persona y que su hijo Maximiliano se la lleva estupendo con él. De hecho, agregó que tanto el pequeño como ella aman que él les haga charquicán y sopaipillas, comidas típicas de Chile.

Fernanda Fuentes cambió su look varias veces

Al parecer, a Fernanda Fuentes le encanta innovar con su aspecto físico y sorprender con radicales cambios. En diciembre del 2020, la chef chilena pasó de tener una larga melena negra a lucir un corte en capas y un tono castaño.

Asimismo, a finales de abril la apasionada por el arte culinario nuevamente dio un cambio radical a su cabello. En esa oportunidad, le dio la bienvenida al rubio.

A través de sus historias de Instagram, la mujer de 37 años les mostró a sus seguidores su nuevo tono de cabello. También, quiso saber la opinión de sus fans.

Instagram @ferfuentescardenas

Fernanda Fuentes subió un video donde les pregunta qué piensan sobre el cambio. Aunque aseguró: “Nunca he sido del qué dirán pero ¿qué dicen?”.

No obstante, hace unas semanas una publicación en Instagram demuestra que no le duro mucho el rubio pues nuevamente cambió su look y lo mostró en compañía de amigos.

Asimismo, se nota que que ha disfrutado mucho de los cambios en su apariencia.

También, indudablemente luce hermosa con cualquier tono de cabello. según su última publicación en Instagram, la oriunda de Quilpué regresó al cabello castaño.

Instagram @ferfuentescardenas

“La fortuna de tener amigos, de coincidir y conectar… día hermoso”, escribió la figura televisiva. En la publicación, se muestra con un grupo de amigos y su pareja, Andrea Bernandi.

Y aunque luce su cabello recogido y no se puede apreciar con exactitud su cambio, es notorio que volvió al color de antes y dejó atrás el rubio.

Te puede interesar

Diana Bolocco se queda solo con ‘Mucho Gusto’: «Tenía ganas de hacer el estelar, pero el matinal me lo impide»

Actor Álvaro Espinoza fue detenido por romper las normas sanitarias en un cumpleaños: «Soy culpable»

El problema de salud por la que Claudio Palma se alejó de las pantallas