El problema de salud por la que Claudio Palma se alejó de las pantallas

El reconocido locutor y relator de fútbol Claudio Palma reveló la razón por la que ha estado ausente de las pantallas por un tiempo. Hasta ahora, no se sabía qué pasaba con el nacido en Osorno. Sin embargo, decidió contar públicamente el problema de salud que le ha afectado últimamente.

De repente, el párpado izquierdo del comunicador comenzó a caerse y eso representó un gran susto tanto para él como para su familia En entrevista para El Filtrador, Palma contó que trató de buscar ayuda en varios médicos pero no daban con el diagnóstico.

“Primero un neurólogo me dijo ‘esto solo es estrés, se va a levantar a los tres días’, me dio pastillas para dormir, ansiolíticos, pero la cosa no mejoró”, relató.

Sin embargo, un especialista le aseguró que se trataba de una ptosis palpebral, es decir, un descenso permanente del párpado superior.

Claudio Palma se sometió a una operación ambulatoria para levantar su párpado

El hombre de 51 años dijo que hace unos días le realizaron una operación ambulatoria. Esta con el objetivo de sujetar el nervio para afirmar el párpado. Contó que aunque su condición no es común, no es dolorosa y también es sencilla de curar.

No obstante, prefirió no salir en pantalla las primeras dos semanas porque no se sentía cómodo así. “No estoy del todo bien, pero créeme que estuve una semana tomando unas pastillas para dormir que despertaba a las 2 de la tarde”, afirmó.

La razón por la que estaba medicado para dormir era porque le aseguraron que necesitaba descancar, pero eso no le ayudó. “Supuestamente era todo producto del estrés y que tenía que relajarme. Al final me miraba al espejo cada un minuto y era una desesperación de no saber lo que era”, dijo.

También destacó que no era la primera vez que esto le ocurría. “Sobre los 50 años puede provocar esto, y no necesariamente por estrés. A mí me sucedió hace años pero me tiene que haber durado dos días, yo creo que ahí quedó delicado (el párpado)”, aseguró el rostro de TNT Sports.

Los efectos de la pandemia en la salud mental

Claudio Palma aprovechó para tocar un tema muy importante, los efectos en la salud mental que ha tenido la pandemia del coronavirus. Lamentablemente, hay una gran cantidad de noticias nefastas en todo el mundo que las personas consumen a diario por diferentes medios.

Por otra parte, lamentablemente muchos ya tienen algún familiar c conocido luchando contra la terrible enfermedad. Todo esto deteriora en gran manera la salud mental y la tranquilidad en las personas.

“Todos andamos con un grado de angustia en esta situación. Yo era un tipo que consumía mucha tele, y ahora no estoy viendo nada, pero nada, porque en verdad el daño es muy grande que está haciendo la televisión. La psicosis que han creado es tremenda, te muestran todo lo malo”, aseguró el comentarista.

Del mismo modo, agregó “Y esto también tiene que ver con que uno no tiene salidas de escape, a mí me gusta hacer deporte y no lo puedo hacer”. Asimismo, para él “llegar un día domingo a relatar, pese a que el canal ha funcionado muy bien, no es lo mismo que ir al estadio”.

Pese a los días difíciles que ha atravesado, el hombre que ha relatado los partidos más importantes del fútbol chileno está listo para volver a las pantallas. Este miécoles estará nuevamente en Radio Futuro.

Asimismo, también contó para el portal El Filtrador que tiene turno en TNT Sport este fin de semana. Y dio la primicia que sera narrador de los próximos juegos de la selección chilena el 3 y 8 de junio.