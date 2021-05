The 100: la fecha en la que podrás disfrutar de la última temporada en Netflix

The 100 llegó a su final el año pasado, pero los suscriptores de Netflix todavía no han podido disfrutar de la última temporada de esta producción original de The CW. Sin embargo, la espera se acabó porque el servicio de streaming ya tiene entre sus planes cerrar esta historia.

Desde 2015 sus fanáticos están enganchados de esta trama que aborda los sucesos ficticios que ocurrieron 97 años después de una guerra nuclear que ha destruyó a la civilización.

Los supervivientes tuvieron que refugiarse en una nave espacial, pero 100 de ellos son enviados de vuelta a la tierra para investigarla y ver las posibilidades de volver a colonizar la tierra.

Los fans quieren darle un cierre a la historia.- Instagram @the100.fans.

El estreno de la última temporada de The 100 en Netflix

El próximo 9 de junio es la fecha escogida por Netflix para liberar la última temporada de The 100, una de sus más exitosas historias de ciencia ficción postapocalíptica, después de tener que esperar que fuese emitida en su totalidad en Estados Unidos, explicó el portal Diez Minutos.

100 episodios, 100 veces viéndolos en bucle y 1️⃣0️⃣0️⃣ DE EMOCIÓN. La séptima y última temporada de #Los100 llega el 9 de junio. pic.twitter.com/URo8u2bUf5 — Netflix España (@NetflixES) May 20, 2021

A partir de entonces, el servicio de streaming tendrá disponible en su catálogo las aventuras de Clarke, Bellamy, Octavia, Raven, entre otros, pero en algunos países ya que de acuerdo con el portal A24, no posee los derechos para transmitir la serie en totalidad en algunas regiones, como por ejemplo, Latinoamérica.

Sin embargo, este es un primer paso muy positivo porque pronto seguramente habilitarán más países a sus transmisiones.

¿Qué pasó con el spin-off?

Asimismo, otra pregunta muy recurrente que se hacen los fanáticos es qué ha sucedido con el interés de grabar un programa derivado, que en realidad se trata de una precuela, que incluso podría llegar a HBO Max por el interés de esos ejecutivos gracias a su éxito.

Todavía no hay versiones oficiales sobre el spin-off.-Instagram @wronku_vibes.

Lo que se sabe hasta el momento es que llevaría el nombre de ‘The 100: Second Dawn‘ y podría ubicarse tan solo dos años después del apocalipsis, explicó Vader News. Esta es una iniciativa que no ha tenido confirmación oficial.

Más de este tema:

‘Somos’, la nueva serie mexicana de Netflix que llevará la masacre de Allende a la pantalla

Películas de Netflix que nos enseñan que la soltería es más divertida de lo que crees

Estos son los memes y reacciones más divertidas que dejó el final de temporada de ‘Luis Miguel, la serie’

Te recomendamos en video: