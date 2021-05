Rebel Wilson en look “total black” presume su cinturita tras perder más de 30 kilos

Rebel Wilson es una actriz australiana que llegó a Hollywood a triunfar, y es conocida por sus papeles de comedia en películas como Notas perfectas, o ¿No es romántico?.

La celebridad ha protagonizado más de 20 películas y ha recibido diferentes premios como MTV Movie Awards y Teen Choice Awards.

Rebel Wilson y su increíble pérdida de peso

Siempre fue conocida por sus curvas y estaba orgullosa de ellas, pero, en los últimos años, la actriz decidió hacer un cambio en su vida por salud.

Rebel decidió llevar un estilo de vida más saludable y comenzó a cuidarse y a hacer ejercicios diariamente.

La actriz confesó recientemente que sigue perdiendo peso y ya ha bajado más de 30 kilos, sorprendiendo a todos, y demostrando que cuando se quiere, se puede.

“Ahora que sé que puedo hacerlo, a veces me siento triste por no haberlo hecho antes. Tal vez debería haberlo intentado cuando tenía 30, no 40. Pero el viaje de todos es diferente, no una carrera o una competencia”, dijo la actriz en una entrevista con De Moda.

A través de sus redes, Rebel luce su nueva figura, que ha logrado con esfuerzo y dedicación en diferentes looks con los que se ve hermosa.

El look “total black” con el que lució su espectacular figura

Recientemente la celebridad lució más hermosa y estilizada llevando un “total black” muy cómodo y elegante.

Rebel llevó una bermuda de licra en tono negro que combinó con una blusa muy elegante manga larga con escote bardot con plumas.

Complementó este atuendo con unas sandalias bajas con brillos y un cinturón negro, con el que dejó ver su cinturita.

Su cabello lo llevó recogido en una cola alta y lució un fleco de lado, con un maquillaje sencillo con labial rosa.

Instagram @rebelwilson

Es uno de los mejores looks que ha llevado la celebridad, y sus fans la llenaron de halagos como siempre.

“Wow estás hermosa”, “eres una inspiración para todas”, “OMG este look te queda de maravilla”, “no puedo creer lo delgada que luces”, “eres la más hermosa”, y “te convertiste en ejemplo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Instagram @rebelwilson

Sin duda, Rebel sigue demostrando que no hay imposibles, todo lo que nos propongamos lo podemos lograr si nos esforzamos por ello.

Más de este tema

Rebel Wilson festejó su cumpleaños y probó que lo que necesitas para estar plena a los 41 son amigas

Películas de chicas curvy en Netflix que te enseñarán a dejar atrás los complejos y amarte

Rebel Wilson en mini falda de cuero da clases de elegancia para mujeres curvy

Te recomendamos en video