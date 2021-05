Las claves de Kate Middleton para reutilizar looks como una experta sin lucir igual

Cualquiera podría creer que Kate Middleton no tiene necesidad de repetir looks por todo lo que implica ser parte de la realeza, sin embargo, desde su posición ha dado varias lecciones de moda en las que queda claro que no se avergüenza de volver a llevar prendas.

Al contrario, la duquesa de Cambridge lo hace con mucho orgullo pues así envía un poderoso mensaje en contra del ‘fast fashion’ (moda rápida, en inglés) que tiene un fuerte impacto ambiental, y también se convierte en toda una referencia a seguir para la mujer moderna.

Trucos de Kate Middleton para reutilizar looks

Saca la diseñadora que llevas dentro

Una de las ventajas de ser la futura reina de los británicos es que tiene una modista personal que le ayuda a cambiar su ropa cuando se aburre de ella. Por ejemplo, cuando le tocó asistir a los BAFTA en 2020 recicló un vestido Alexader McQueen.

El detalle especial estuvo en que cambió las mangas para entallarlas y hacerlas menos transparentes, según Hola, algo que ha hecho en el pasado mandando a cambiar escotes, recortar faldas, colocar apliques, entre otros, para hacerlas lucir como nuevas.

Cambia detalles de tu outfit

Hay otro aspecto en el que nunca falla Kate Middleton y es que deja un buen margen de separación entre los dos looks para no verse repetitiva en tan corto tiempo y además, varía su peinado, maquillaje, accesorios, tocados, entre otros elementos que la ayudan a lucir diferente con la misma pieza.

Asimismo, jamás va a la misma ocasión con el mismo traje, sino que los rota según los eventos.

Clásicos con prendas memorables

Por último, otro detalle que le permite a Kate Middleton repetir sin cesar algunos de sus outfits es que combina piezas muy identificables por su forma, color o diseño, con otras más básicas que pasan desapercibidas, como una falda negra, o una camisa blanca.

Ella es partidaria de vestir marcas de bajo costo con otras firmas de lujo, lo que le permite jugar y divertirse mucho con la moda.

