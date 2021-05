Los vestidos midi de Kate Middleton que todas deberíamos copiarle este verano

Si buscamos inspiración para los looks del verano, una referencia obligatoria es Kate Middleton. La duquesa de Cambridge es una de las mejores vestidas del mundo de la realeza, pero es su equilibrio entre looks formales y elegantes, y aquellos casuales y cómodos, lo que nos termina conquistando.

La esposa del príncipe William representa a la mujer moderna, trabajadora y coqueta, que busca verse bien sin importar la estación del año, sin descuidar la moda que más se adapta a su edad, convirtiéndose en un acierto por donde se le mire.

Looks de Kate Middleton para copiar este verano

Vestidos estampados

No podría llamarse primavera-verano sin la presencia de estampados divertidos, coloridos y llamativos que adornen los looks. Eso lo tiene presente Kate Middleton, quien apareció de la mano de la princesa Charlotte llevando una pieza midi, de ligera abertura, y entallado en la cintura muy inteligentemente para resaltar su silueta.

Sobrio azul

Para los compromisos más formales hay que tomar nota de la británica de 39 años, pues no solo sabe deslumbrar en trajes sastre o vestidos largos. En una reciente aparición que hizo para enviar un mensaje a la Commonwealth vistió una pieza corta en azul rey y con mangas largas, muy elegante, que le aportó la sobriedad que necesitamos para ir a reuniones laborales.

Kate Middleton también lleva vestidos camiseros

De igual manera, a nadie le queda duda que este tipo de atuendos son furor este 2021 porque han inundado las redes sociales. Kate Middleton, por su parte, a sabiendas que no puede mostrar de más por su papel dentro de la realeza, optó por uno de ellos en versión maxivestido, pero el secreto está en no cubrir los tobillos para no recortar su figura.

Más de este tema:

Los trucos de la princesa Diana para llevar jeans con mucho estilo

Harry critica al Príncipe Carlos: “Que hayas sufrido no significa que tus hijos también”

Harry y Meghan dejan ver a Archie en imágenes inéditas que prueban lo mucho que ha crecido

Te recomendamos en video: