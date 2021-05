Harry y Meghan dejan ver a Archie en imágenes inéditas que prueban lo mucho que ha crecido

Atrás quedó esa imagen de Archie como un bebé de pocos meses que dependía de los brazos de Harry y Meghan Markle porque ahora es todo un niño juguetón que disfruta pasar divertidas tardes con sus padres.

Así lo demostró la pareja en varias secuencias del documental The Me Can’t See que el propio hijo de la princesa Diana produce para Apple TV en compañía de Oprah. Ahí abrió tanto su corazón como las puertas de su casa, para mostrar su versión más auténtica.

Lo mucho que ha crecido Archie, el hijo de Harry y Meghan Markle

En las imágenes de apoyo que acompañan la narración del británico se observa a Archie, convertido en niño, disfrutando del columpio en el jardín de la mansión que comparte el matrimonio en California, Estados Unidos.

Sin embargo, esa no es la única actividad que adora hacer al lado de sus progenitores porque en pantalla también quedó de manifiesto que disfrutan vivir cerca de la costa con paseos por la playa, jugar deportes bajo el sol o bañarse en sus aguas heladas.

Como era de esperarse, las imágenes de Archie han despertado muchos comentarios, en especial los de aquellos que señalan que cada vez se parece más a Meghan Markle, aunque heredó el cabello pelirrojo de Harry.

No obstante, esa no fue la única novedad que presentó la serie documental que busca revelaciones íntimas de las celebridades. Entre sus confesiones, el duque de Sussex hizo una dura crítica a su padre, el príncipe Carlos, afirmando que “solo porque hayas sufrido, no significa que tus hijos tengan que sufrir. De hecho, tendría que ser todo lo contrario”.

De igual manera, habló de sus excesos con el alcohol y las drogas para apaciguar el dolor que le dejó la partida de su madre, sus ataques de pánico y ansiedad que requirieron terapia, las ideas suicidas de Meghan Markle y las primeras palabras que ya dice Archie, entre ellas, “Granny (Abuelita) Diana”.

Más de este tema:

Harry critica al Príncipe Carlos: “Que hayas sufrido no significa que tus hijos también”

Los colores que debemos tener en nuestro armario a los 30 según la princesa Diana

Los trucos de la princesa Diana para llevar jeans con mucho estilo

Te recomendamos en video: