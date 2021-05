Harry critica al Príncipe Carlos: “Que hayas sufrido no significa que tus hijos también”

Desde que el príncipe Harry abandonó la realeza ha mostrado su versión más auténtica, pues no ha tenido filtros en confesar verdades de la monarquía británica puertas adentro e incluso se ha explayado sobre la fría relación que guarda con su padre, el príncipe Carlos.

La demostración más reciente llegó con el nuevo programa que produce en compañía de Oprah para Apple TV, The me you can’t see, en donde le reprochó al heredero al trono algunas de sus conductas durante su infancia, que ahora intenta cambiar con su pequeño Archie.

Harry reveló algunas intimidades de la pareja- Instagram @sussexroyal.

Harry critica duramente al príncipe Carlos

“Mi padre solía decirnos a William y a mí cuando éramos pequeños: ‘Bueno, fue así para mí así que va a ser así para ustedes’. Eso no tiene sentido. Solo porque hayas sufrido, no significa que tus hijos tengan que sufrir. De hecho, tendría que ser todo lo contrario”, expresó Harry en la entrevista, según Hola.

El joven de 36 años afirmó que ahora como padre intenta no imitar los errores de su padre, motivo que lo orilló a escoger una vida más tranquila fuera de la Familia Real.

El hijo de la princesa Diana ha sido muy sincero en sus declaraciones.- Instagram @sussexroyal.

“Elegimos anteponer nuestra salud mental. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que seguiremos haciendo. ¿No se trata de romper el ciclo? ¿No se trata de asegurarnos de que la historia no se repita?”, agregó el duque de Sussex.

Bajo su línea de pensamiento de “cualquier dolor y sufrimiento que hayas tenido, no lo transmitas”, Harry también tomó la decisión pensando en su esposa, Meghan Markle, pues manifestó pensamientos depresivos y suicidas, como le sucedió a su madre, la princesa Diana.

Con todas las alarmas encendidas, el menor de Carlos y Lady Di fue persiguiendo su felicidad.

