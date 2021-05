5 series de amor para alegrarte el corazón este fin de semana

La pandemia nos ha hecho valorar más el calor del hogar y especialmente abocarnos a las plataformas digitales para calmar la angustia que nos genera el confinamiento. Nada mejor para ello que apostar por ver series de amor que te alegrarán el corazón este fin de semana.

Se trata de historias que nos llevan a la reflexión sobre la importancia que es este sentimiento en nuestra vida.

Todos de alguna manera hemos sentido latir nuestro corazón y seguir nuestros instintos hasta incluso luchar por defender la alegría que nos genera el amor en nuestras vidas.

Series de amor para enamorarnos de la vida este fin de semana

1.- Outlander

Es es una de las series de amor más conmovedoras. Sigue la historia de Claire Randall, quien es una enfermera de la II Guerra Mundial que vuelve a Inglaterra tras la batalla.

La mujer junto a su marido Frank, viajan a Escocia para tomarse unas vacaciones. No obstante, en el país vecino, la protagonista termina transportada al año 1743 donde encuentra a su verdadero amor, Jamie Fraser y, por eso, deberá luchar entre la decisión de volver a su vida del futuro o quedarse en el pasado. Está disponible en Netflix.

2.- The beginning of Everything

La pintora, socialité, ícono del jazz y esposa del gran Scott Fitzgerald, Zelda Sayre Fitzgerald, es quien protagonisa esta serie.

En el transcurso de los capítulos, podemos ver la historia de la escritora de El Gran Gatsby y, a su vez, cómo se enamoró de su marido. Una apasionada historia de amor que rebasó los límites del tiempo. Puedes encontrar en Amazon Prime Video.

3.- Forever

June y Oscar conforman un matrimonio que vive una cómoda vida en las afueras de California. Lentamente van descubriendo que durante años han tenido las mismas conversaciones, comido lo mismo platillos y, hasta vacacionado en los mismos lugares es.

Para poner fin a su monotonía, la pareja se irá a un viaje de esquí que, sin saberlo, les cambiará su vida por completo. Está a la disposición en Amanzon Prime Video.

4.- Modern Love

Esta es una de las series de amor que nos hablan de las alegrías y dificultades que podemos vivir con ese sentimiento.

Podemos seguir una amistad poco probable, un amor que resurge, un matrimonio en su peor punto, una cita que podría no haberlo sido y una familia poco convencional. Cinco reportes inspirados en la columna de The New York Times: Modern Love. Se encuentra en Amazon Prime Video.

5.- Jane the Virgin

Una joven de 23 años que estudia para maestra ha decidido llegar virgen al matrimonio, pero una visita de rutina al hospital cambia su vida, al ser inseminada accidentalmente.

Ahora deberá enfrentar complicadas decisiones por su embarazo cuyo padre, para mayor enredo, es su propio jefe. Disponible en Netflix.

También te puede interesar: