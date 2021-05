Lady Gaga sorprende con posado en bikini y derrocha confianza en sí misma

Pese a que no es muy común ver a Lady Gaga posando en bikini, las veces que lo hizo dejó sin palabras y su última actualización en redes sociales no fue la excepción. La cantante apareció, aprovechando los días de verano, vistiendo una sexy pieza e irradiando amor propio.

Llena de una seguridad en sí misma muy atractiva y admirable, Stefani Joanne Angelina Germanotta, su nombre real, se desprendió de sus prendas oversize y excéntricas para posar relajada, cómoda y muy ligera, mostrando su versión más natural.

La también actriz está disfrutando unos días de sol y descanso.- Instagram @ladygaga.

Lady Gaga fascina en bikini

La actualización en su cuenta de Instagram de inmediato se volvió una sensación. La intérprete de Bad Romance acaparó más de 3 millones de ‘me gusta’ y al menos 33 mil comentarios de sus seguidores asombrados por verla en un posado tan sensual.

En la postal aparece Lady Gaga tendida en el suelo mientras aprovecha para broncearse de medio lado, dejando ver sus glúteos y piernas tonificadas. Su elección de traje de baño fue un bikini de dos piezas tie-dye en azul, de la marca Bond Eye Swim, que nos recuerda que este tipo de estampado sigue siendo una tendencia este 2021.

La intérprete se mostró al natural tras varias batallas con su autoestima-.Instagram @ladygaga.

La piscina, y de frente el mar, fue el escenario seleccionado por la estadounidense de 35 años para desprenderse de la ropa pues se encuentra descansando tras terminar hace algunos días el rodaje de la nueva película en la que comparte créditos con Adam Driver, House of Gucci, de acuerdo con People en Español.

Asimismo, está despejando su mente después que en la última semana se hiciera público una confesión que hizo en la reciente serie de Apple TV, The Me You Can’t See. Ahí afirmó que a sus 19 años fue violada por un productor musical y quedó embarazada, un duro capítulo que intenta dejar atrás.

