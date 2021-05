El cruel relato de Lady Gaga luego de ser violada y quedar embarazada

Lady Gaga se abrió con su público y contó una de las experiencias más duras que le ha tocado vivir y la cual le ocasionó un brote psicótico.

Gaga reveló que a sus 19 años fue víctima de abuso sexual y secuestro por parte de un productor de música de quien quedó embarazada.

En medio de lágrimas la artista neoyorquina relató durante la serie documental “The Me You Don’t See” (El yo que no ves), que fue a inicio de su carrera cuando fue sometida a este crimen que le dejó grandes traumas con los cuales ha tenido que lidiar y superar con el tiempo.

“Tenía 19 años y estaba trabajando en este oficio y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’. Y yo dije que no y me fui”, relató.

La también actriz fue amenazada con su carrera y quedó en shock mientras abusaba de ella.

“Me dijeron que iban a quemar toda mi música y no paraban de preguntarme y simplemente quedé congelada y… Ni siquiera lo recuerdo. Y no diré su nombre” porque no quiero enfrentar a esa persona nunca más”, agregó entre sollozos.

Lady Gaga y el infierno de su secuestro

Stefani Germanotta (su nombre de nacimiento) comentó que fue secuestrada por varios meses en una habitación y luego fue abandonada en una esquina cerca de la vivienda de sus padres embarazada.

“Estaba vomitando y estaba enferma porque había sido abusada”, dijo sin mencionar que ocurrió con el embarazo.

El evento le ocasionó varios trastornos de angustia por lo que tuvo que ser hospitalizada por padecer estrés post-traumático.

La artista cayó en tal estado que se automutiló en varias oportunidades y fueron dos años y medio de terapia para lograr reponerse.

“Aprendí todas las maneras para salir de una crisis”, indicó.