Carlos Rivera responde a comparaciones con Chayanne y demuestra que es un caballero

El cantante Carlos Rivera reaccionó de la mejor manera al enterarse de que algunas fans lo llaman ‘el Chayanne mexicano’ por sus habilidades para bailar y su talento para interpretar canciones románticas. En un reciente encuentro con la prensa, el actor dijo que admiraba al puertorriqueño y explicó que no le molestan las comparaciones.

Las comparaciones entre Chayanne y Carlos, surgieron después de que se hicieran virales videos del mexicano bailando de manera sensual. Sin embargo, Rivera dijo estar agradecido por las comparaciones, pues él mismo es gran fanático del intérprete de ‘Torero’.

Además reveló que en una ocasión, tuvo la oportunidad de conocerlo y quedó sorprendido con su amabilidad.

“Yo me siento honrado (por las comparaciones) sobre todo cuando es una gran persona, he tenido el gusto de saludar a Chayanne alguna vez, siempre he dicho que es de las mejores personas.”