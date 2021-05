Toni Costa responde a la separación con Adamari y sigue siendo un caballero

La conductora Adamari Lopez sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar su separación del bailarín Toni Costa tras 10 años de relación. A través de un video en el cual se nota triste, la actriz habló de las razones que la levaron a tomar esta decisión. Más tarde, Toni emitió un comunicado para dar la misma noticia.

A través de sus redes sociales, el bailarín emitió un comunicado en el cual dio a conocer que está temporalmente separado de Adamari López. De manera cariñosa, recordó que junto a la actriz vivió los momentos mas importantes de su vida, incluido el deseo de ser padre.

Además habló del amor que tiene hacia su hija Alaïa, razón por la cual, ambos trabajarán para recuperar su armonía familiar. De esta manera, Toni dejó claro que no se trata de algo permanente, sino de un descanso para revalorar su situación.

Por su parte, Adamari Lopez dijo que al haber estado enfocada en llevar un estilo de vida saludable, tuvo tiempo de reflexionar y se dio cuenta de que esto era lo que necesitaba en este momento.

Al mismo tiempo, dijo que esperaba poder recuperar su relación con Toni con mucho trabajo, paciencia y amor.

“Todas las cosas me han enseñado que con tenacidad, amor y paciencia, todo siempre puede lograrse. Estoy plenamente confiada que esta no será la excepción por el amor y el cariño que existe y que nos ha unido, y por todos esos momentos maravillosos que hemos vivido juntos.”

Ambos dijeron que esas serán las únicas declaraciones que darían sobre su separación y pidieron a su público respeto a su privacidad y a la de su hija.

La pareja se conoció en 2011 durante las grabaciones del programa ‘Mira quien baila’, donde Toni fue la pareja de Adamari. Se enamoraron y en 2015 dieron la bienvenida a su hija Alaïa.

De acuerdo con Toni, en una entrevista para el canal Ve Plus, todo comenzó con un tango. El sensual baile, hizo que ambos se enamoraran. La producción, le pidió que le diera un beso a Adamari al final del baile sin que ella lo sospechara. Sin embargo, a él no le pareció correcto acercarse sin su consentimiento y se lo comentó a la actriz.

“Yo te respeto, no quiero que pienses que me estoy aprovechando, no me quiero encontrar con un guantazo en pleno show, pero quiero que sepas que me lo han dicho ¿Qué hacemos?”