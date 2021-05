Revelan adelanto del nuevo libro de 50 sombras de Grey y no podemos esperar

50 sombras de Grey se convirtió en uno de los libros más exitosos de los últimos años, es por eso que el adelanto de 50 sombras liberadas contadas por Christian ha causado tanto revuelo entre las fans. Como era de esperarse, el fragmento revelado recientemente contiene candentes escenas que no podemos esperar a leer.

Adelanto de 50 sombras de Grey contadas por Christian

En el libro los recién casados Anastasia Steele y Christian Grey viajan a su luna de miel en Europa. En la versión de Christian, ambos toman el sol en Monte Carlo, cuando deciden ir a nadar y las cosas se ponen muy calientes.

El adelanto narra la sensual escena con detalle y a poco tiempo de su lanzamiento ya ha emocionado a los fans.

“En la tarde la temperatura es alta. Ordeno tragos con la mesera del hotel. Ana se despierta y me mira.”

-“¿Sedienta?”.

-“Si”- responde adormilada.

“Es adorable. “Podría mirarte todo el día. ¿Cansada?””

“En la sombra de la sombrilla de playa, su rostro se enrojece. -“No dormí bien anoche.””

-“Yo tampoco”.

“Recuerdo una visión de la noche anterior: Ana encima de mi. Mi piel se eriza. Necesito enfriarme”

“Me paro y me quito rápidamente los shorts de denim. -“¿Vienes a nadar conmigo?”- Ofrezco mi mano y Ana me responde un poco mareada -“¿Nadar?”- Vuelvo a preguntar y cuando no me responde, la tomo en mis brazos- “Creo que necesitas despertarte.”

“Ella se rie y me dice -“Christian, ¡bájame!””.

-“Sólo en el mar”. Me rio y la cargo hasta llegar a la arena húmeda. Ana pone sus brazos al rededor de mi cuello mientras me sumerjo en el mar mediterráneo.

“La beso y ella toca mi cabeza con sus dedos acariciando mi cabello. Ella me besa con pasión y me deja sin aliento. Estoy agradecido de que el agua llegue hasta mi cintura.”

-“Sé lo que haces”. Murmuro contra sus labios mientras entro en el mar y la beso. El agua fría, ella caliente, su boa húmeda contra la mía. Es excitante. Ella me abraza con sus brazos y piernas cálida y mojada. Esto es el paraíso.

“Ella quiere más, -“Ana”- le digo mientras tomo su cola de caballo en mi mano y la jalo suavemente para besar su garganta. Sabe a agua salada, bloqueador solar y sudor. -¿Debería tomarte en el mar?-“

-“Si”- me contesta.

-“Sabes que te tomaría de cualquier forma que pudiera. Pero no ahora. No con una audiencia.”- Ana mira a los bañistas interesados en lo que hacemos. La tomo por la cintura y la aviento en el aire. Cuando sale del agua, se ríe y dice con indignación – “¡Christian!”, mientras me salpica con sus manos.

El libro se estrenará el próximo primero de junio y los fans ya esperan poder leer más de la historia contada por Christian.

