Demi Lovato se declara no binario ¿Qué significa esto?

Demi Lovato anunció este martes que se identifica como no binario. Al salir del closet para presentar su identidad de género, reveló sus nuevos pronombres “They y Them” o “Ellos y ellas”. Además anunció el lanzamiento de su nuevo podcast ‘4D con Demi Lovato’.

Demi Lovato se identifica como persona no binaria

Demi, dijo estar muy feliz de compartir la noticia con sus fans a través de redes sociales. También recordaron que aún se encuentran descubriéndose, por lo tanto no desean ser nombrados como activistas del género no binario, simplemente quieren compartir su experiencia con el mundo.

“Hoy estoy muy feliz de compartir más de mi vida con ustedes. Siento orgullo de identificarme como no binario y comenzaré a usar los pronombres ellos/ ellas.”

Además dijeron que esta conclusión llega después de mucho trabajo de autoconocimiento. El compartir esta noticia con el mundo, abre otro nivel de vulnerabilidad para ellos, pero desea ayudar a otras personas que sienten igual.

“Hago esto para ayudar a quienes no pueden compartir quienes realmente son con sus personas amadas. Sigan siendo ustedes mismos, les envío mucho amor.”

Demi, explicó la razón por la cual se identifica como persona no binaria y habló con Alok Vaid-Menon, artista y activista de género no conforme. Alok, les ayudó a darse cuenta de su identidad de género cuando escucharon sus historias y se dieron cuenta que se identificaban con las experiencias de las personas no binarias.

“Esto representa mejor la fluidez que sentimos en nuestra expresión de género y nos permite ser más auténticos con nosotros mismos.”

¿Qué es ser no binario?

El género no binario, es cuando la persona no se identifica como hombre ni como mujer, sino que mezcla los elementos de ambos géneros. Por esta razón usualmente prefieren no usar los pronombres ‘él’ o ‘ella’.

Se le llama no binario, porque la mayoría de las sociedades tiende a reconocer sólo dos géneros: hombre y mujer. A esta idea de que sólo existen hombres y mujeres se le llama ‘genero binario’, pues binario significa dos partes. Por eso las personas que no caen en ninguna de estas dos categorías se denominan ‘no binario’.

Algunas personas no comprenden qué significa ser no binario, ya que es algo que nunca antes han escuchado. No comprender a las personas está bien, pero aún así podemos respetarlas. Una forma de mostrar respeto es usar los pronombres con los que se sienten más cómodos.

