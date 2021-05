Naomi Campbell se convierte en madre a los 50, demuestra que nunca es demasiado tarde

La súper modelo británica Naomi Campbell, sorprendió a sus seguidores al revelar que se convirtió en madre de una niña a sus 50 años de edad. Por medio de su cuenta de Instagram compartió una fotografía en la cual sostiene los pies de su bebé. La noticia dio esperanza a varias mujeres que buscan la maternidad después de los treintas.

La modelo que ha sido la imagen de marcas como Versace y Valentino envió un tierno mensaje en el cual dejaba ver lo feliz que está de comenzar esta nueva etapa como madre. Además cambió la descripción de sus redes sociales para incluir madre a su larga lista de logros.

“Una pequeña y hermosa bendición me eligió a mi para ser su mamá. Me siento honrada de tener este espíritu amable en mi vida, no tengo palabras para describir el vínculo para toda la vida que desde ahora comparto con mi ángel. No existe un amor más grande.”