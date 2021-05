Los escándalos que han empañado el triunfo de Miss México

La edición de Miss Universo 2021 estuvo llena de emociones para América Latina, ya que el top 5 estuvo integrado por reinas de esta región, a excepción de Miss India. Finalmente Andrea Meza, Miss México 2021, fue coronada como la ganadora, venciendo a Miss Brasil y a Miss Perú. Aunque el triunfo de la mexicana fue celebrado por muchos, también desató polémica entre los fanáticos del certamen, quienes aseguran que la corona pertenecía a otra participante.

A través de redes sociales algunos usuarios demostraron su inconformidad por el triunfo de México, pues aseguraron que la representante de Perú, Janick Maceta del Castillo, había mostrado un mejor desempeño.

Tras darse a conocer el veredicto comenzó a circular un video en el cual Miss Perú lloraba desconsolada tras haber quedado en tercer lugar, mientras alguien la consolaba diciendo:

“Te debes sentir orgullosa y lo sabes. Desde la primera vez que me mostraron tu foto yo dije: ella es la Miss Universo.”

Esto desató una serie de comentarios en los cuales aseguraron que la reina de belleza fue robada, ya que era una de las favoritas para la corona por sus respuestas a las preguntas del jurado.

#JanickMaceta is #MissUniverse Aquí paso algo raro, tal vez nunca lo sabremos. Pero ella fue la mejor y el mundo lo sabe 🇵🇪 #MissUniverso #MissPerú #MissTelemundo #peru #Telemundo #MissUniversoTNT #robo #fraude pic.twitter.com/OR4K3PatO9

Incluso, surgieron imágenes que aseguraban que la misma conductora, Olivia Culpo, se había sorprendido al otorgar el tercer lugar a la peruana. En publicaciones de redes sociales, se puede ver a Olivia haciendo un gesto de sorpresa al ver el resultado antes de anunciar a Maceta como la ganadora del tercer lugar.

Por otra parte hubo quienes defendieron a la ganadora. Los usuarios dijeron que dio su mejor esfuerzo y sus respuestas fueron acertadas. Algunos usuarios recordaron que cada año el certamen crea polémica por la elección de la ganadora, pues siempre hay quienes quedan inconformes.

Entre otras cosas, el certamen ha sido criticado por cosificar a la mujer, razón por la cual la mexicana fue cuestionada por los jueces sobre los estándares de belleza. La respuesta de Andrea fue para todas las mujeres que se encontraban viendo el concurso:

“La belleza no es sólo cómo lucimos, tiene que ver con nuestro espíritu y con cómo nos vemos a nosotras mismas. Nunca permitas que nadie te diga que no eres bella y que no vales.”