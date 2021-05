Miss México y Miss Perú representan a América Latina, no compiten entre sí

Tras haberse celebrado el certamen de Miss Universo, surgieron comparaciones entre la ganadora Andrea Meza (Miss México) y la representante de Perú, Janick Maceta. Esto debido a que ambas formaron parte del top 5 y lograron llegar a la final, en la que Janick quedó en tercer lugar y Andrea se llevó la corona.

Miss México y Miss Perú merecen ser celebradas, no comparadas

Ante el resultado miles de personas expresaron su descontento con el dictamen a través de redes sociales. Por medio de Twitter, usuarios realizaron comparaciones entre ambas concursantes y comenzaron discusiones sobre quién había mostrado un mejor desempeño.

Sin embargo, lejos de las comparaciones entre Andrea y Janick es importante destacar la presencia de América Latina en el concurso. En esta ocasión el top 5 estuvo encabezado por originarias de esta región, a excepción de Miss India.

View this post on Instagram A post shared by Andrea Meza (@andreamezamx) Lejos de las comparaciones entre Andrea y Janick es importante destacar la presencia de América Latina en el concurso.

Las finalistas eran representantes de Brasil, República Dominicana, Perú, México e India.

Tanto Andrea como Janick han trabajado arduamente para representar a sus países. Janick es ingeniera de sonido del estudio Manhattan Center de Estados Unidos. Además es una empresaria co fundadora de la empresa Record Label Top of New York, donde produce el material de nuevos artistas musicales.

Las respuestas de Andrea Meza y Janick Maceta en Miss Universo

Al ser cuestionada en el certamen sobre el tema de abuso sexual, la representante de Perú habló de su experiencia personal y envió un mensaje de fortaleza a las sobrevivientes que conmovió al mundo.

“Les diría que admiro su fortaleza, que son sobrevivientes y que yo también he estado en su lugar. Soy la heroína de mi propia historia. Esa es la razón por la que les digo a las niñas pequeñas que han sido víctimas que son sobrevivientes. Ellas tienen el poder. Nunca permitas que nadie silencie tu voz.”

Al ser cuestionada en el certamen sobre el tema de abuso sexual, la representante de Perú habló de su experiencia.

Por su parte Andrea, es ingeniera de software, activista contra la violencia de género y los derechos de los animales. Además de que trabaja en conjunto con la oficina de turismo de Chihuahua para la promoción de su estado y con el Instituto Municipal de la Mujer.

View this post on Instagram A post shared by Andrea Meza (@andreamezamx) Andrea, es ingeniera de software, activista contra la violencia de género y los derechos de los animales.

Entre otras cosas, el certamen ha sido criticado por cosificar a la mujer, razón por la cual la mexicana fue cuestionada por los jueces sobre los estándares de belleza. La respuesta de Andrea fue para todas las mujeres que se encontraban viendo el concurso:

“La belleza no es sólo cómo lucimos, tiene que ver con nuestro espíritu y con cómo nos vemos a nosotras mismas. Nunca permitas que nadie te diga que no eres bella y que no vales.”

La respuesta de Andrea fue para todas las mujeres que se encontraban viendo el concurso.

Te recomendamos en video:

Más de este tema: