‘Los trapos sucios se lavan en casa’, la película que da protagonismo a las trabajadoras del hogar

Los trapos sucios se lavan en casa, es la película dirigida por Diego Muñoz que combina la comedia y la crítica social de manera exitosa. La historia gira en torno a dos trabajadoras del hogar, Lupita y Toñita quienes pasan sus días sirviendo a la familia de los Ruíz Palacios. Para conocer más de esta producción mexicana, platicamos con las actrices Giovanna Zacarías y Lisset Gutierrez, quienes nos hablaron sobre su experiencia durante al filmación.

Al inicio de la película, podemos ver cómo es la vida de las trabajadoras domésticas, quienes no solo se dedican a limpiar, sino que también cocinan, cuidan de los niños, y cumplen los caprichos de sus patrones. El conflicto comienza cuando las trabajadoras comienzan a pedir a sus empleadores que les paguen el dinero que se les debe. Al ser ignoradas deciden planear su venganza.

Un día mientras la familia se prepara para un fin de semana en Las Vegas para celebrar las fiestas patrias, Lupita y Toña, cansadas de los abusos, deciden encerrar a la familia en su casa hasta que les paguen lo que deben. Sin embargo ellas desconocen el secreto que esconde la familia y que lo complicará todo.

Además de ser una crítica hacia el clasismo en la sociedad mexicana, la película da protagonismo a las mujeres. Tanto las empleadas del hogar como la matriarca de la familia son quienes toman las decisiones y se arriesgan para hacer lo que quieren. Esto fue algo que influyó en la decisión de Giovanna al aceptar el papel de ‘Lupita’.

“Cuando realizamos la película no estaba la lucha feminista tan presente como ahora, y a pesar de eso cuenta una historia de mujeres en la cual ellas son las protagonistas y las heroínas. Ellas llevan la batuta de la historia y es genial ver eso. No se vuelve una película machista o misógina con el tiempo.”

Para prepararse para su papel, Giovanna recordó su experiencia al trabajar en el restaurante de sus padres desde temprana edad. Ahí convivía con personas que se dedicaban al servicio y esto le hizo conocer su cómo era su vida al trabajar codo a codo. Incluso llegaron a convertirse en parte de su familia y continúan trabajando con ellas hasta ahora.

Además de desarrollarse como actriz, Giovanna ha tenido la oportunidad de incursionar en la industria cinematográfica como directora. Esto le ha servido también al momento de interpretar a personajes como Lupita. Ahora sabe todo lo que hay detrás de crear una cinta.

“Antes yo no tenía idea de que levantar una película es una cosa titánica y no termina al momento de terminar de grabar. Me ha ayudado a ser más disciplinada como actriz y darme cuenta de que es un trabajo en equipo.”

Lisset Gutierrez interpreta el papel de Gloria, la contra parte de Lupita. Su personaje es la madre de una familia de clase alta, preocupada por las apariencias y por mantener su estatuas. Sin embargo, a lo largo de la trama podemos ver otro lado ella, el de una mujer que está lista para tomar las riendas de su vida.

Uno de los retos a los que se enfrentó, fue el interpretar a una persona tan diferente a ella. Para Lisset, lo más interesante fue que a través de ella pudo retratar situaciones de la vida real.

“Es un personaje que no tiene que ver nada conmigo, yo soy demasiado empática y compasiva. ‘Gloria’ no, ella maltrata emocionalmente a la gente que le sirve y no le importa no pagarle, eso es parte de las injusticias que suceden en el país.”