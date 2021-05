Katy Perry es una de las pocas famosas que ha mostrado su cuerpo real tras convertirse en madre, dando grandes lecciones de amor propio.

Y es que desde que tuvo a su pequeña Daisy su cuerpo no ha sido el mismo, pero ella no lo ha ocultado.

Al contrario, ha presumido sus curvas post parto con mucho orgullo en looks elegantes y casuales.

Incluso en top, la cantante prueba que somos hermosas como sea, todo es cuestión de actitud y seguridad.

Katy Perry en elegante vestido de látex presumió sus curvas post parto

Para la nueva edición del programa American Idol, donde es jueza, Katy deslumbró y lució sus curvas en un vestido muy elegante.

La celebridad lució muy sexy con un vestido midi de látex en tono marrón, con hombreras, mangas largas, y que dejaba una de sus piernas al descubierto.

Complementó este espectacular y sexy vestido con unas maxi botas negras de cuero, y el cabello lo llevó corto y súper liso, luciendo más hermosa y sexy que nunca.

De esta forma, la cantante demostró que se puede lucir sexy después de la maternidad, y no se necesita tener un cuerpo “perfecto”, de reloj de arena.

“OMG que hermosa se ve”, “la mamá más bella y sexy”, “amo su estilo”, “cada look es mejor que el anterior”, “wow el mejor look que le he visto”, “demasiado hermosa”, y “morí con este look de Katy”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Katy no solo deja ver su lado más glamuroso, también el más real después de la maternidad, y siempre lo hace con orgullo y sin ningún temor.

Recientemente, incluso mostró la papada que tiene tras dar a luz a su primera hija y probó que aún así luce hermosa y es algo normal que todas debemos aceptar.

