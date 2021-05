El poderoso significado del traje típico de Miss México en Miss Universo 2021

El certamen anual de Miss Universo está dando mucho de qué hablar este fin de semana. Especialmente el desfile de trajes típicos de las concursantes se volvió tendencia en redes sociales por los simbolismos que se hicieron presentes.

Andrea Meza, quien representa a México este año sorprendió al mundo al lucir un traje de alebrije durante la pasarela.

El vestuario fue diseñado por Avelino Roque Osorio y llamó la atención por los colores y detalles que posee, además de que es sabido que los alebrijes tienen un gran significado en el país.

El traje es un body pegado al cuerpo con patrones coloridos típicos de estas criaturas e incluye un par de alas cuyas orillas están adornadas con plumas.

“Qué orgullo portar nuestra cultura, colores y tradiciones en el mundo entero! 🇲🇽. “Alebrije” del diseñador @avelino.arc se presentó hoy en el escenario de @missuniverse , ha sido un honor para mi portar esta creación!! Gracias por sus mensajes y energía positiva durante este proceso, ¡estamos a pocas horas de la preliminar! ¿Están listos?”, escribió la modelo.

Andrea meza en el show de traje típico de miss universe,con 40 kg encima, hasta zapateo, ahí podemos notar lo perrisima que es, la amo — Vale León (@valeleonasp) May 14, 2021

Los alebrijes son criaturas surrealistas muy importantes en el arte popular mexicano. Según cuenta la historia, estos surgen de los sueños y fueron traídos a la vida real por el artista de papel maché Pedro Linares López (1906-1992), reconocido por hacer grandes figuras de Judas.

En 1936, Pedro enfermó y tuvo severas alucinaciones donde vio figuras fantásticas como un burro con alas, una rana con cabeza de gallo y tantas otras criaturas que repetidamente decían: ¡Alebrije, alebrije, alebrije!

No existe un significado preciso ni una etimología para la palabra alebrije sin embargo, son tan fascinantes que no necesitan explicación. Diego Rivera y Frida Kahlo solían coleccionar sus creaciones e incluso Disney se inspiró en ellos para la película “Coco”.

¿Quién es Andrea Meza?

PRIMER IMPACTO



Presentacion de Andrea Meza 🇲🇽 #MissMexico en la preliminar de #MissUniverse2020 2020. pic.twitter.com/cVMsd3O4AO — MISS MÉXICO NEWS (@MISSMEXICO_NEWS) May 15, 2021

Andrea no es ninguna novata en el mundo del modelaje ya que desde muy chica comenzó a formarse en pasarelas y concursos de belleza. Nació hace 26 años en Chihuaha, ciudad en la que se formó como ingeniera de software. También es activista, empresaria, embajadora de turismo y lucha por los derechos de las mujeres, lo que la ha convertido en una de las favoritas de Miss Universo 2021.

Fue coronada Miss México y representó al país en el Miss Mundo, logrando el puesto de primera finalista y la banda de Miss Mundo América. Entre sus logros está colaborar con el Instituto Municipal de la Mujer, que tiene como objetivo acabar con la violencia de género, reseñó La Razón.

Otras mujeres que sorprendieron con sus trajes típicos.

Es sabido que el certamen de Miss Universo es el lugar perfecto para que las representantes de los diferentes países que participan envían mensajes poderosos sobre sus naciones.

Miss Argentina dividió opiniones al portar un uniforme de futbol con la cara de Maradona en la camiseta. Miss Singapur portó un vestido con los colores alusivos a su bandera y al voltearse de espaldas a la cámara, se pudo leer el texto “Stop Asian Hate” (Alto al odio asiático), en referencia a los ataques de odio en contra de la comunidad asiática en todo el mundo.

"Miss Universe pageant shouldn't be political!"



The candidates: pic.twitter.com/KjmSB9XmsV — miko 🌈 #JoinAnakbayan (@mikopagaduan) May 14, 2021

Miss Uruguay aprovechó para enviar un mensaje de paz con la bandera arcoíris en su traje. “No más violencia, no más discriminación, no más rechazo, no más odio”, se lee en un par de alas que salen de su vestido. Miss Myanmar fue una de las más comentadas debido a que apareció con un letrero que dice: Pray for Myanmar (recen por Myanmar). Su país está en estado de emergencia por la militarización que existe.

