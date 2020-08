El poderoso significado del colibrí que nos recuerda a ese ser querido que ya no está

Los colibríes son seres realmente fantásticos. Su corazón alcanza hasta 1,200 latidos por minuto y sus alas se mueven hasta 90 veces por segundo. Literalmente queda suspendido en el aire, dejando ver toda su majestuosidad.

Nuestros antepasados lo relacionaban con el equilibrio en la naturaleza, además de ser un mensajero divino y portador de amor.

Los colibríes tienen una larga historia de folklore y simbolismo en las culturas nativas y nos invitan a una hermosa reflexión de la vida y la muerte. Desde los mayas hasta los mexicas y las culturas nativo americanas, han sido seres muy respetados y admirados. Simbolizan alegría, sanación y adaptabilidad.

Encontrar un colibrí no es coincidencia y puede traer muchas cosas positivas, desde una dosis de alegría hasta un mensaje de un ser querido que ya no está.

Cuando un colibrí aparece cerca de ti, es porque necesitas sanar tu corazón y liberarte de la mala energía que has estado cargando. Cuando te sientas perdida o confundida, no sería extraño que un colibrí volara frente a ti. Es un recordatorio de perseguir tus sueños y no permitir que los obstáculos te detengan.

Los colibríes incluso han sido mencionados en la Biblia como mensajeros del cielo, que nos empujan suavemente a seguir adelante y liberar la carga de las personas o cosas del pasado y que ya no pueden ser parte de nuestras vidas.

Uno de los significados más bellos que se les ha dado viene de una antigua leyenda maya que afirma que un colibrí aparecerá luego del fallecimiento de un ser querido, como señal de que este ha logrado llegar al otro lado y está bien.

Por ello, algunas personas también los ven como señales de los ángeles, recordándonos que debemos seguir lo que nos hace felices y disfrutar el momento presente.

En la mitología azteca, el colibrí representa al poderoso dios del sol Huitzilopochtli, concebido por su madre después de que ella apretó contra sus pechos una bola de plumas de colibrí "el alma de un guerrero" que cayó del cielo. Por ello nos recuerdan que debemos ser fuertes y hacer frente a la adversidad con la cabeza en alto, confiando siempre en nuestras capacidades.

En los sueños, los colibríes también tienen su propio significado y a menudo traen buena suerte. Los movimientos rápidos y elegantes de los colibríes se consideran un símbolo del logro de sus objetivos de manera rápida y efectiva.

Ver un colibrí en tus sueños puede ser un recordatorio para que prestes más atención a los detalles y las ideas pequeñas que rondan en tu mente ya que éstas tienen el potencial de convertirse en grandes cosas. No dejes de confiar en tus instintos.

