La rosa de Sharon, una flor mística con un significado que te inspirará

View this post on Instagram

《 In a world full of trends, I want to remain a Classic 》 ~Iman . * . * #sharonrose #pinkflower #rosadesharon #pink #flowers #igflower #flowerslovers #doubleexposure #doubleexpo #citylife #photography #photographyart #igphoto #nature #pic #igpic #rose #wall #view #bsas #baires #belgrano #picart #words #classic #poem #wordporn #quotes #mediaarts #flores