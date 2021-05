Harry revela cómo eran sus primeras citas con Meghan a escondidas

Ahora que Harry ya no es parte de la realeza, siente que puede ser más abierto sobre su vida privada, incluyendo cómo fue que conoció a Meghan Markle y cómo se desarrolló su historia de amor antes de que se comprometieran. El hermano del príncipe William, dio detalles de cómo fue su vida en la realeza y la razón por la cual se volvió rebelde cuando tenía 20 años.

En una plática para el podcast ‘Armchair Expert’ de Dax Shepard, Harry recordó como siempre supo que no quería ser parte de la realeza, razón por la cual cuando cumplió 20 años hizo todo lo posible para renunciar y evitar que la historia de Lady Di se repitiera.

“Obviamente cuando tenía 20 años yo no quería hacer ese trabajo. No quería estar ahí, ni hacer todo lo que debía, miren lo que le hizo a mi mamá. Cómo podía pensar en tener una esposa y una familia cuando sé que va a suceder de nuevo.”

Además agregó que sabía todo lo que pasaba detrás de cámaras, sabía cómo funcionaba ese negocio y no deseaba ser parte de todo eso. Para lograr superar los traumas de su infancia, tuvo que ir a terapia.

“Cuando fui a terapia fue como un despertar para mí, entonces pensé: “Ok, estás en una situación de privilegio, deja de quejarte, deja de pensar que quieres algo diferente y haz esto diferente porque no puedes irte.””

Desde entonces, se enfocó en intentar cambiar la forma en que la realeza hacía las cosas y trabajó para enorgullecer a su mamá. Comenzó a usar su plataforma para hacer cambios y darle a la gente la confianza para mejorar sus vidas.

Harry recordó que al principio de su relación con Meghan tuvo que ser cauteloso y se reunían en secreto. La primera vez que ella viajó para quedarse con él se encontraron en un supermercado y me mantuvieron separados para no levantar sospechas.

“Nos encontramos en un supermercado en Londres y pretendimos que no nos conocíamos. Nos enviábamos mensajes de texto para saber qué compraríamos mientras estábamos en lados opuestos del mercado. Usé una gorra y miraba al piso para que no me reconocieran.”