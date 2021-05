Publican fotos de la bebé de Sophie Turner y es momento de entender por qué está mal

La vida de Joe Jonas y Sophie Turner dio un giro de 180° con la llegada de su primogénita el 22 de julio de 2020. En medio de la incertidumbre que trajo el año, la pequeña Willa Jonas llegó sana a alegrar la vida de la pareja de famosos.

Eso sí, ambos siempre han sido muy reservados con respecto a su vida privada y aunque suelen estar muy activos en redes sociales, se han enfocado en publicar únicamente noticias de trabajo o situaciones aleatorias que no revelan demasiado.

Recientemente el sitio PageSix publicó fotos no autorizadas de la pequeña, haciendo estallar al Internet.

Los fans comenzaron a movilizarse para que fueran retiradas pues uno de los deseos de la actriz era que no se hiciera público el rostro de su hija.

“Elimina la foto de Sophie Turner y su hija, por favor, NO está autorizado a publicar o incluso tenerla si es un medio y ese es su trabajo, no puede cruzar la línea involucrando a niños / bebés Eso fue grosero y debe a @Joe Jonas y Sophie una gran disculpa”, escribió una usuaria.

En redes sociales ahora aparece un aviso de restricción por “contenido delicado” o “controvertido”.

Los niños no son un objeto de diversión y merecen respeto.

No importa qué tan famosa sea una celebridad, al final los niños pequeños no son parte del show. Mientras que algunos famosos aceptan mostrar el rostro de sus pequeños, otros prefieren mantenerlos completamente fuera del ojo público y cuando llegan a aparecer con ellos, cubren su imagen con emoticones. Un caso muy conocido es el de Michael Jackson quien nunca dejó que el rostro de sus hijos fuera exhibido en revistas. Al ser inevitable ser fotografiado por los paparazzis, optó por ocultarlos con maquillaje divertido de feria o máscaras.

Instagram/ Sophie Turner

Existen leyes que protegen la privacidad de los niños en Internet. Leah Plunkett, experta en leyes de privacidad digital y autora de Sharenthood: Why We Should Think Before We Talk about Our Kids Online, cuando se trata de compartir imágenes de menores hay que tomar en cuenta qué datos se pueden extraer, usar y reutilizar y dañar su integridad. Siempre hay riesgos de cualquier fin ilícito (pornografía infantil) o la usurpación de identidad del menor.

La privacidad de Sophie.

A través de una serie de Instagram Stories, la actriz publicó su molestia.

“Creo que ayer algunos paparazzi lograron tomar una foto de mi hija y de mí y solo quiero decir que la razón por la que no estoy publicando fotos de ella y asegurándome de que podemos evitar a los fotógrafos a toda costa es porque no quiero que esas imágenes circulen por ahí”, afirmó.

“Ella es mi hija. Ella no pidió tener esta vida ni que la fotografiaran. Me parece espeluznante que hombres mayores tomen fotografías de un bebé sin su permiso. Estoy muy enfadada y muy disgustada, por eso quiero pedirles respetuosamente a todos esos paparazzi que dejen de seguirnos para sacar fotos y, especialmente, imprimirlas”, reclama.

“Es repugnante y no tienen mi permiso”, concluyó.

Durante su embarazo, Sophie no compartió ninguna imagen de su pancita ni tampoco habló sobre su viaje a la maternidad. Las únicas veces que la vimos fue gracias a los paparazzis que lograron captarla en paseos por la ciudad. Aunque recientemente el integrante de los Jonas Brothers no pudo resistirse a publicar una fotografía inédita de su esposa embarazada con motivo del Día de las Madres.

Instagram/ Joe Jonas

