La ansiedad es un trastorno que puede ser causada por cualquier situación de estrés, y no tiene edad, puede afectar tanto a niños, como a adultos.

Y ni las famosas están libres de sufrirla, e incluso, por el hecho de ser una celebridad y estar en constante exposición a miles de personas, la ansiedad puede ser peor.

Kendall Jenner y Eiza Gonzalez son algunas de las famosas que sufren de ansiedad y han tenido la valentía de contarlo al mundo.

El infierno que estas famosas han vivido por su ansiedad y cómo han salido adelante

Kendall Jenner

Ser modelo y parte de una famosa familia no ha sido fácil para Kendall Jenner, quien recientemente habló sobre su ansiedad en una mini serie de Vogue.

La celebridad confesó que sufre de ansiedad desde los 8 años y a medida que iba creciendo fue empeorando, por lo que ha vivido terribles ataques, en los que debe ser llevada al hospital.

“He tenido momentos en los que siento que necesito que me lleven de urgencia al hospital porque creo que mi corazón está fallando y no puedo respirar y necesito que alguien me ayude”, confesó la joven modelo.

Sin embargo, la modelo ha acudido a especialistas y ha salido adelante, convirtiéndose en una modelo exitosa y una empresaria.

Eiza Gonzalez

La actriz mexicana se sinceró hace unos meses sobre los problemas de ansiedad que las críticas que recibía por los medios de comunicación en su adolescencia le causó.

Además, también le generó problemas de autoestima con los que ha tenido que lidiar toda su vida y la han afectado.

Y recientemente la famosa actriz que triunfa en Hollywood reveló a través de sus redes que estaba viviendo ataques de ansiedad.

“La ansiedad es una cosa tan real, La mía ha estado últimamente por el techo ¿Cómo tratan ustedes la ansiedad diariamente?”, preguntó a sus seguidores.

Y aseguró que el primer paso y el más importante para enfrentarla es reconocerlo sin juzgar.

Emma Stone

La famosa actriz también sufre de este trastorno desde que era pequeña y así lo reveló hace unos años a la revista Harper’s Bazaar.

“Estaba en casa de una amiga y, de repente, estaba convencida de que se estaba incendiando. Me quedé sentada en su habitación y, obviamente, no había fuego pero no había ni un rincón en mí que no pensara que nos íbamos a morir”.

Esta fue una de las situaciones que la actriz vivió a sus 7 años, y fue cuando se dio cuenta que sufría ansiedad.

Desde ese momento comenzó a ir a terapia junto a su madre, y ha podido enfrentarlo de la mejor forma.

Selena Gomez

La cantante ha sufrido de ansiedad y depresión en los últimos años, y lo ha confesado públicamente, pues incluso se unió a un programa de dos semanas para tratarse estos trastornos.

“He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad, y he hablado mucho de ello, pero no es algo que sienta que vaya a superar”, dijo Selena en el 2018.

Y a principios de la pandemia vivió momentos de depresión y ansiedad, pero comenzó a hacer actividades que la ayudaran a superarlo como escribir canciones.

“Empecé a ir a un sitio donde escribía y me mostraba activa, y creo que eso me hizo forzarme a pasar por ello. Y de nuevo me sentí capaz de pasar tiempo con esa gente, esa gente de calidad, mucho más del que había pasado nunca y también pasé tiempo con mi familia”, dijo Selena.

