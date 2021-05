Kendall Jenner nos recuerda que que tener ansiedad no es algo que se elija tener

“Recuerdo ser muy chica y tener dificultad para respirar, ir con mi mamá y decirle eso. En retrospectiva, ahora sé que eso fue obviamente ansiedad”, dijo Kendall Jenner en una entrevista para Vogue.

La modelo de 25 años ha revelado en varias ocasiones que padece de trastorno de ansiedad pero su estatus dentro de la familia Kardashian ha hecho que muchos duden de ella.

“He luchado contra la ansiedad y los ataques de pánico desde que era niña. Quería profundizar más para comprender mejor lo que estaba sintiendo, pero más aún, compartir esta información con otras personas que también pueden tener dificultades”, se lee en la publicación de Kendall Jenner.

En el segmento de Vogue: Open Minded, Jenner habla frente a frente con la doctora Ramani Durvasula sobre lo que implica padecer ansiedad social, desde lo que significa hasta los tratamientos que se siguen para calmar los síntomas y cómo se puede lidiar con ello para llevar una vida lo más normal posible.

“Una de las cosas más importantes, creo, es desestigmatizar todos los problemas de salud mental, en particular la ansiedad, porque mucha gente piensa que está sola”, asevera Jenner. “La ansiedad es como una lupa. Magnifica sólo las cosas malas, cada pequeño ping, cada pequeño esto…. En esencia, lo que estamos tratando de hacer es tomar esa lupa y convertirla en una lente normal “.

Ante muchos, Kendall Jenner no puede tener ansiedad después de todo, tiene mucho dinero y por ende la vida resuelta. “¿Qué podría preocuparle a esta niña?”, “con los millones que tiene, ella jamás sabrá lo que es sufrir”, “Kendall tiene una jugosa cuenta bancaria, es obvio que no sabe lo que es padecer un trastorno mental”, se lee en redes sociales.

archivo

Las personas olvidan que los trastornos mentales no distinguen raza, edad, género o estatus. Hay demasiados factores que pueden detonarlos y no son cualquier cosa. Jamás hay que subestimarlos. El dinero y la fama no garantizan que estarás libre de ellos y el testimonio de Kendall Jenner es tan válido como el de cualquier otra persona que los padezca.

“Habrá gente que diga: ‘¿De qué tiene que preocuparse? ¿Por qué tiene que estar ansiosa? ”…Y nunca me sentaré aquí y diré que no soy afortunada … [pero] sigo siendo un ser humano al final del día. Y no importa lo que alguien tenga o no tenga, no significa que no tenga sentimientos y emociones de la vida real”, aseveró la modelo.

Archivo

La ansiedad no es una opción y no es la misma experiencia para todos. Esto es lo que hace que sea tan malentendida y que quien la padece, sienta que es una pesadilla de la que no puedes despertar.

A nadie le gusta sentirse ansioso, asustado, estresado, deprimido o inseguro todo el tiempo. Nadie quiere dejar de hacer cosas por estar pensando en todo lo que podría salir mal. Nadie quiere sentirse atado a una cadena incluso en sueños. La ansiedad viene con un interruptor de “encendido o apagado” que puedas controlar a tu antojo. Las emociones ocurren y aparecen cuando menos esperas. Si fuera tan fácil controlarlas, nadie lucharía esa preocupación tan intensa. ¿Por qué cuesta tanto trabajo creer en alguien como Kendall cuando habla de su experiencia con la ansiedad?

Estar en una batalla constante con tu propia mente es agotador, y eso abrumaría a cualquiera. Todo lo que sientes es muy válido. Lo que experimentas es parte de ti y está bien, no es tu culpa y no te define. Aprendamos a dejar de subestimar el dolor ajeno.

Más de este tema

Kim Kardashian nos recuerda que todas merecemos algo mejor

5 cosas que haces por ansiedad y la gente no comprende

La dura realidad de vivir con alguien que sufre de un trastorno de ansiedad y depresión

Te recomendamos en video