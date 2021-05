Las críticas a la hija de J.Lo muestran lo peor de la sociedad

J.Lo acaba de demostrar que en su familia corren los mejores genes y es que compartió una fotografía inédita en la que aparece en fila con su madre Guadalupe Rodríguez y su hija Emme.

Las tres mujeres posan juntas de perfil, vestidas con outfits coordinados y mostrando su piel radiante. Mientras que la madre de Lopez optó por lucir un suéter de punto, la pequeña Emme portó una camisa oxford de rayas finas. Jen dejó ver sus tonificados brazos con un tank top escotado. Madre e hija llevaron el cabello peinado hacia atrás en elegantes moños mientras que la abuela Rodríguez dejó su cabello arriba del hombro con un estilo natural.

“#MamaGlowsBest ✨”, escribió López junto a la foto antes de etiquetar los productos responsables de su brillo característico, todos de JLo Beauty, por supuesto. “@JLoBeauty #JLOBEAUTY #IGotItFromMyMama”, se lle en la publicación.

Instagram/ Jennifer Lopez

Lopez está promocionando su línea de belleza JLoBeauty, demostrando que además de cantante, actriz y bailarina, es toda una empresaria.

Las críticas a la hija de J.Lo.

Sin importar los buenos genes que tiene ni su talento, hay quienes sólo se dedican a criticarla.

“Cuando viven de cirugías, la verdadera genética de los hijos la sacan a la Luz”. “Clase de nariz de la niña”. “Denle una manita de gato a la hija JLo se ve la diferencia de la que tiene cirugías”. “La niña heredó la fealdad del papá”. “Qué narizota, su hija necesita arreglársela pronto”., fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes sociales sobre la foto.

Emme ha crecido mucho en los últimos meses. En 2020 se abrió paso en el mundo del espectáculo con su participación en el medio tiempo del Super Bowl junto a su madre y demostró que nació con un gran talento.

En febrero, la adolescente cumplió 13 años de edad y a través de las imágenes que compartió su madre podemos ver que ya no es ninguna niña.

Criticar a los niños por su aspecto sólo demuestra lo cruel que puede ser la sociedad.

Los famosos saben que su trabajo hace que su vida pase a ser más pública sin embargo, no significa que sea una invitación a criticar y mucho menos cuando se trata de sus hijos.

Tanto Emme como su hermano Max nos han sorprendido con su gran carisma y talento artístico sin embargo, suelen ser blanco de los comentarios más crueles sobre su aspecto.

Cada vez que la intérprete de Jenny From the Block comparte imágenes de sus hijos, no falta quienes dejan ver que somos una sociedad llena de complejos. Es decir, ¡son niños! ¿por qué pensar en señalar todo lo “malo” que puedan tener?.

Es momento de dejar de criticarlos o de plasmar opiniones no solicitadas sobre ellos. Max y Emme no deberían ser blanco de críticas, especialmente de personas adultas que deben aprender a respetarlos.

Una madre ejemplar.

Jennifer Lopez es una de las celebridades latinas más queridas del espectáculo, no sólo por su trayectoria artística sino por la entrega que demuestra a su familia. La boricua siempre ha procurado mantenerse alejada de los escándalos y se ha convertido en un modelo a seguir por su estilo de vida y la crianza amorosa que lleva con sus hijos.

La también actriz siempre se ha dedicado a impulsar los sueños de sus pequeño. Ambos han demostrado tener un gran talento para la música y aunque Max es un poco más reservado, también ha mostrado ese potencial artístico y Jen es la primera que comparte y aplaude sus hazañas.

Más de este tema

Las lecciones de Jennifer Lopez sobre usar bikini a los 51 años que debemos aplicar todas

Así es como Jennifer Lopez nos enseña que el pole dance es un deporte extremo

La entrañable relación de Jennifer Lopez con sus hijos demuestra que es una súper mamá

Te recomendamos en video