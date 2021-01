Las lecciones de Jennifer Lopez sobre usar bikini a los 51 años que debemos aplicar todas

En la lista corta de celebridades preparadas para dominar el mundo, el nombre de Jennifer Lopez sin duda se encuentra la cima. La cantante, bailarina, actriz, diseñadora, productora y empresaria es sin duda una de las mujeres más imponentes del momento y no es para menos si en cada uno de los campos en los que se desempeña, nos ha dejado valiosas lecciones.

Ahora que tiene 51 años ha dejado ver que se encuentra en su mejor momento, no sólo porque sigue disfrutando de las miles del éxito sino porque además ha dejado de tenerle miedo al qué dirán.

En los últimos meses la cantante ha compartido las imágenes más impactantes, posando en bikini y luciendo un cuerpo espectacular.

La idea de pasar los 50 años es aterradora para muchas mujeres, y eso se debe a la cantidad de estigmas que existen en torno a la edad. Ante la sociedad, las mujeres dejamos de ser "deseables" cuando llegamos a cierto número y debemos de comenzar a vestirnos y actuar de cierto modo para no ser señaladas.

Jennifer Lopez ha roto con todas estas barreras, demostrando que no hay edad para dejar de sentirte y verte sexy. Así que este es tu momento de lucir ese bikini, sin importar las opiniones ajenas. Esto es lo que hemos aprendido de ella:

Todo cuerpo sano requiere de un esfuerzo pero sobretodo de amor propio

Tener "cuerpo de J.Lo" no significa tener abdominales y piernas de acero sino encontrar un balance que nos lleve a estar sanas por dentro y fuera. Jennifer sin duda tiene rutinas de ejercicio muy pesadas pero más allá de cuántas horas al día pase en el gimnasio, el mensaje que nos da es sobre tener disciplina y amar nuestro cuerpo.

Hay un bikini para todos los cuerpos

Por alguna razón la sociedad cree que los bikinis son para mujeres "con cierto tipo de cuerpo" pero no es así. Existe un estilo para todas que se adapta y que te hace lucir fabulosa. Por ejemplo, este bañador de dos piezas que lució la cantante es ideal para mujeres de poco busto ya que la copa y el corte del escote resalta la zona y te hace lucir sexy, ideal para mujeres de 50 o más que desean realzar su elegancia y sensualidad.

¿No te gusta enseñar "de más"? ¡No hay problema, un bañador completo sigue siendo sexy. Elige lo que mejor te acomode siempre.

Abraza tu fabulosidad

Siéntente siempre segura de ti misma, de tu cuerpo, de todo eso que eres. Si algo nos ha enseñado la cantante es que el mundo creerá que eres fabulosa si tu te crees fabulosa.

Agradece a tu cuerpo siempre

Cuando estás obsesionada con los defectos de tu cuerpo, es fácil estar tan envuelta en lo que está mal. Una de las mejores maneras de salir de ese problema es obligarte a enumerar algunas cosas por las que estás agradecida. La gratitud tiene beneficios más allá de recordarte que tus muslos no lo son "perfectos". Las personas agradecidas se cuidan mejor y adoptan conductas de salud más protectoras como ejercicio regular, una dieta saludable y exámenes físicos regulares.

NO prestes atención al tamaño

Sé que es un cliché pero al igual que la edad, el tamaño es sólo un número. Sé que puede ser desalentador, pero no te molestes en ponerte algo que es dos tallas más pequeño para ti sólo porque no quieres comprar los más grandes para no sentirte mal. Nadie está mirando la etiqueta excepto tú. Házte un favor y compra la talla que le quede mejor. Al final, cuando lo uses frente a otras personas, te sentirás mucho más segura y no como si estuvieras a punto de explotar.

