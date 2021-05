Rebel Wilson envía mensaje a las mujeres que no pueden ser madres

La actriz Rebel Wilson se sinceró sobre sus problemas de fertilidad a través de redes sociales, en una publicación en la cual dijo que había recibido malas noticias. Al mismo tiempo, envió un mensaje a todas las mujeres que no pueden ser madres y mostró su solidaridad por quienes pasan por una situación similar a la de ella.

Durante el fin de semana, Rebel Wilsoncompariño una fotogafía de ella en la playa junto a un cielo lleno de nubes. La actriz de Bridesmaids dijo que había recibido malas noticias y no tenía con quién compartirlas, además agregó que comprendía a las mujeres que luchaban con problemas de fertilidad.

La famosa que pasó por una transformación durante el año pasado para ser más saludable, dijo que a veces las cosas no tiene sentido. Esto en referencia a sus dificultades con su fertilidad.

Anteriormente, Rebel dijo en un video en vivo en redes sociales, que había decidido dejar de trabajar tanto y también quería congelar sus óvulos. Esta decisión surgió después de su cumpleaños número 40, cuando se decidió a tomar este paso.

Tras haber publicado su mensaje de malas noticias, Rebel dijo que había leído los comentarios de sus fans y eso la había hecho sentir mejor.

“Leí sus historias y no puedo decirles lo mucho que significa para mí. Me hizo sentir mejor. Agradezco a las redes sociales por crear una conexión en un momento cuando me sentía sola. Gracias.”

