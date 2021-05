“Ni una más”: Aitana alza la voz junto a Danna Paola, Paty Cantú y Evaluna con reflexivo videoclip

“Ni una más”, el nuevo sencillo de Aitana que movió las fibras de más de una víctima de violencia. Un videoclip que unió a deferentes artistas para alzar la voz y crear conciencia en la sociedad sobre la igualdad y la violencia de género.

Durante el videoclip se puede ver a la cantante transitar a medianoche con temor y a la defensa por miedo a que abusen de ella, mientras se cruzan en el camino algunos hombres y se tropieza con carteles feministas.

“Ya no quiero pretender que es normal sentirse así, ya no volveré a ignorar el silencio tras de mí, si callarnos no va a cambiar las cosas sabes que esa es la realidad”, se escucha cantar Aitana.

Aitana invitó a artistas mexicanas

Los últimos segundos del videoclip fueron acompañados con distintas artistas en donde resaltaron las mexicanas Danna Paola, Paty Cantú, Gloria Trevi, Nath Campos y Carla Morrison quienes aparecieron en pequeños televisores mostrando su rostro.

Otras de las reconocidas artistas que formaron parte del audiovisual fueron: Àlex Saint, Carmen Arrufat, Lola Rodríguez, María Pedraza, Michelle Jenner, Natalie Pérez, Jedet, Sandra Delaporte, Zahara, Ana Mena, Emilia Mernes, Evaluna Montaner, India Martínez, Rozalen, Aleesha, Ana Guerra, Denise Roshental, Lola Índigo, Luisa Sonza, Mala Rodríguez, Miriam Rodríguez, Natalia Lacunza, y Karol G.

Danna reaccionó en sus redes sociales y le agradeció a la española por invitarla a formar parte de su nueva producción.

“Gracias por esto, Aitana ¡Eres hermosa! Gracias por invitarme a ser parte de tu voz, de tu arte y de la mano no callarnos nunca más. Ni una más”, escribió en una historia colgada en Instagram.

El vídeo acumula hasta el momento más de 2 millones de visualizaciones en YouTube y al menos 220 mil me gusta.

Sus seguidores se mostraron conmovidos en redes sociales y más de una chica se atrevió a contar su historia mientras miraba el audiovisual.

“No puedo evitar llorar después de ver, el escuchar esta canción, y escribo esto con lágrimas en los ojos. Es increíble la tristeza e impotencia que exista la necesidad de crear canciones así porque las mujeres NO PODEMOS ni caminar tranquilas sin pensar que un hombre va a venir a violarnos, a desaparecernos, y a matarnos. Es una mierda tener que vivir así, y estamos cansadas. Paren de matarnos, ni una más”, redactó una usuaria identificada como Melanie Gómez.

Más de este tema:

Lecturas obligadas para entender el movimiento feminista

La explotación que los medios le han dado al feminismo para desvirtuar al movimiento

La ansiedad durante una relación no es normal y es muy tóxico continuar así

Te recomendamos en video: