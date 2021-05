Nueva temporada de Stranger Things revela secretos de los personajes

Stranger Things es una de las series de Netflix más esperadas por los fanáticos de la ciencia ficción. Es por eso que el anuncio de su temporada 4 ha causado emoción entre usuarios de redes sociales.

Stranger Things revela cuándo llegará la cuarta temporada

El actor Finn Wolfhard, quien interpreta el papel de Mike, anunció que la cuarta temporada de Stranger Things verá la luz hasta el 2022 debido a los retrasos por la pandemia. Sin embargo, los fans pueden ver algunos adelantos de los nuevos sets de grabación y algunos secretos sobre lo que sucederá en la próxima entrega.

La tercera temporada de Stranger Things nos dejó varias interrogantes. Por una parte Eleven ha perdido sus poderes y no sabe si habrá forma de recuperarlos. Además tras la supuesta muerte de Hopper, la familia Byers se muda de Hawkins, por lo que sabemos que la nueva temporada sucederá en otra locación.

En la temporada cuatro, se confirma que el americano del cual hablaban era Hopper, quien ahora se encuentra preso en Rusia. También se sabe, que el rodaje comenzó en febrero en Lituania y se usarán algunas de las locaciones usadas en la serie Chernobyl.

Los fans esperan que la nueva temporada se desarrolle durante la Navidad, de esta manera sería posible que todos los personajes se reunieran para festejar la temporada en Hawkins, lo que daría paso a la nueva aventura.

Más secretos de Stranger Things

Anteriormente, Stranger Things, reveló al fin uno de sus más grandes misterios: cómo fue que Will pudo sobrevivir al Upside Down cuando fue capturado por el Demogorgon en la primera temporada.



Recordemos que la primera entrega de la serie gira en torno a la abducción de este personaje y los esfuerzos de su familia y amigos para rescatarlo, sin embargo nunca supimos cómo fue que logró sobrevivir durante este tiempo hasta ahora. Gracias a la serie de comics publicada por Dark Horse Comics, supimos que fue gracias a un rifle.

Aunque tal vez no recuerdes haber visto a Will sosteniendo un rifle en la serie, en el comic narra como al intentar escapar del Demogorgon, Will corre a esconderse en el cobertizo donde encuentra un rifle de caza que usa para disparar al monstruo.

De esta manera, Will fue transportado al Upside Down pero pudo ahuyentar a la criatura con los disparos, lo que le dio tiempo para esconderse de él en esta dimensión paralela hasta ser rescatado por Joyce y Hopper.

Al revelar esta parte de la historia, los fans de la serie piensan que podría dar pistas sobre cómo se comporta esta criatura y sobre cómo podría ser vencida durante la próxima temporada.

