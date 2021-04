Zahara y Angelina Jolie increíbles en looks total black para una cena familiar

Angelina Jolie pasó un momento familiar al salir con sus hijos a comer sushi. La actriz de 45 años de edad estuvo acompañada de sus hijos mayores, Zahara y Pax, quienes sorprendieron a sus fans al mostrarse más grandes y maduros. La familia se mostró muy unida durante su salida casual.

Angelina Jolie y su hija Zahara tiene el mejor estilo madre e hija

Angelina y sus hijos, salieron a cenar a un restaurante de sushi en West Hollywood, California. Una de las cosas que más llamó la atención, fueron los looks coordinados de Angelina y Zahara, ya que amabas apostaron por outfits total black.

Angelina por su parte, llevó un elegante vestido midi color negro, el cual acompañó con un cinturón, un blazer y una bolsa del mismo color. Su calzado fueron unas sandalias planas negras, y para protegerse, llevó una mascarilla de tela negra.

Zahara, llevó una versión más juvenil del total black. Su look consistió en unos skinny jeans negros, una playera de manga larga y tenis. Su largo cabello rizado lo llevó suelto y para contrastar, usó una mascarilla color amarillo.

Su hijo Pax también optó por llevar un atuendo cómodo y casual, pues usó una camisa a cuadros roja y azul, combinada con jeans deslavados y tenis grises que combinó con una gorra del mismo color.

Esta salida familiar sucede en medio de la batalla legal entre Angelina y su ex esposo Brad Pitt por la custodia de sus hijos.

La batalla legal entre Angelina y Brad Pitt

Este año, los abogados de la actriz entregaron documentos en la corte que revelan que Brad ejerció violencia doméstica en ella y en sus hijos durante su relación. En marzo, su hijo mayor Maddox apareció ante la corte para dar su testimonio.

Se sabe que la relación entre Maddox y Brad no ha sido buena, pues se dice que una de las razones del divorcio entre sus padres, fue un enfrentamiento físico entre ellos dos. Actualmente, Maddox no usa el apellido Pitt en sus documentos no legales, sino que se llama Maddox Jolie, algo que espera hacer legal en un futuro.

Desde su divorcio, los niños han pasado la mayor parte de su tiempo con Angelina en su mansión de California. La actriz se ha dedicado a darles una vida tranquila y normal a sus hijos, razón por la cual frecuentemente son vistos en las calles paseando.

Durante la pandemia, Angelina Jolie mostró más de su vida familiar en un artículo para la revista Vogue. La actriz dijo que ahora que sus hijos son mayores ellos también le ayudan con las responsabilidades del hogar y han formado un gran equipo juntos.

