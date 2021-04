Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta, celebró sus 16 años a lo grande

En la casa de Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín hay celebración porque su primogénita, Mía Rubín, llegó a sus 16 años el jueves 22 de abril y no pasó desapercibido pues a través de sus historias de Instagram dio detalles del festejo.

Rodeada de seres queridos y amigos contemporáneos, la joven cantante se regaló una divertida tarde en un parque de atracciones para soplar la velita y posteriormente, sorprender a sus más de 763 mil seguidores con una sesión de fotos en la que se comprueba que cada vez se parece más a la presentadora.

Mía celebró sus 16 años.- Instagram @miarubinlega.

El cumpleaños de Mía Rubín Legarreta

Pese a las restricciones de la pandemia, la mexicana celebró su día con varios amigos y familiares disfrutando de varias atracciones, aunque todos portando la mascarilla y estando al aire libre para evitar contraer Covid-19.

El parque de atracciones donde celebraron su cumpleaños.- Instagram @miarubinlega.

Ahí se le vio contenta y sonriente probando los juegos que ofrece las instalaciones ubicadas en la Ciudad de México, para luego cerrar el día con un agasajo más íntimo con todos sus seres queridos.

La joven celebró con sus seres queridos.- Instagram @miarubinlega.

Asimismo, presumió de un renovado look con mechas tipo balayage más claras y un vestido vinotinto de hombros caídos, con estampados florales para ir acorde con la primavera, derrochando belleza a través de las redes sociales.

La jovencita posó para el lente de su mamá y compartir su alegría con sus seguidores.- Instagram @miarubinlega.

El escenario fue el jardín de la mansión que comparte con sus famosos padres y su hermana, Nina, quien se ha inclinado más por el mundo de la actuación. Mía Rubín, por otro lado, ya hizo su debut musical con Raíces, al lado del ex integrante de Timbiriche.

“¿Están de acuerdo que no podía faltar la foto de 16 no? ¡Gracias a todos por sus bellas felicitaciones de cumpleaños! No puedo estar más bendecida con tanta gente que me quiere y que me da tanto amor como ustedes”, escribió en la publicación.

Más de este tema:

Así se ve actualmente Alejandro Basteri, el hermano de Luis Miguel que se alejó de la fama

Viudo de Edith González presume que está más enamorado que nunca con su nuevo romance

Así de tierna luce hoy día Kima, la hija de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Te recomendamos en video: