Yalitza Aparicio muestra su lado más sexy con un look de piel

La actriz Yalitza Aparicio continúa sorprendiendo al público, dejando claro que el 2021 será el año en que regrese a la pantalla de forma triunfante, como prueba de ello reveló un nuevo look que muestra un lado que nunca antes había mostrado: una imagen mucho más sexy y moderna. A través de sus redes sociales, Yalitza compartió la fotografía, resultado de una sesión fotográfica y se ganó la admiración de sus fans.

Recientemente Yalitza pareció en una revista norteamericana para protagonizar una sesión de fotografía que mostró su lado más sexy. En una de las imágenes compartidas a través de su cuenta de Instagram, Yalitza aparece usando un jumpsuit de piel color caramelo, cabello lacio y maquillaje en tonos marrones, mientras está sentada en la silla de un cuarto de hotel.

En otra imagen donde se encuentra de espaldas se puede ver su larga cabellera negra. La foto está acompañada del texto:

La actriz nominada al Oscar, continúa trabajando para realizar su regreso al cine, plataforma que le dio el poder para representar a mujeres que frecuentemente son ignoradas en los medios. Desde su participación en la película Roma, se ha dedicado a hablar sobre los derechos de las mujeres, la cultura indígena y las trabajadoras domésticas, misión que la ha llevado al rededor del mundo para compartir su mensaje.

En el día global de las películas, Yalitza envió un mensaje en redes sociales, en el cual destacó que la importancia del cine, se encuentra en la unión que crea entre diferentes grupos de personas, incluso si estos no hablan el mismo idioma.

Anteriormente, Yalitza Aparicio reapareció en las redes sociales para anunciar su regreso a la pantalla. Después de haber pasado un año involucrada en proyectos ajenos al cine, la famosa regresó a realizar grabaciones en Guatemala correspondientes a su nuevo documental Peace Peace Now Now en el cual se une con otras actrices y mujeres talentosas para narrar las historias de las sobrevivientes de violencia.

Para la realización de este proyecto, Yalitza viajó a Guatemala para entrevistar a las abuelas de Sepur Zarco, quienes luchan para conseguir justicia tras haber sido víctimas de abusos cometidos por ex oficiales militares. Tras años de lucha, lograron condenas de cárcel perpetua por los cargos de violación y asesinato.

