Así fue la reacción de la reina Isabel II tras el anuncio de embarazo de Meghan Markle y Harry

Este 14 de febrero, Meghan Markle y el príncipe Harry dieron una de las más tiernas sorpresas al anunciar que se encuentran en la dulce espera de su segundo hijo luego de una complicada temporada que vivió la pareja luego de su salida de la realeza.

La pareja ha sido una de las más polémicas de la realeza después de que decidieran mudarse del Reino Unido y renunciar como miembros de primera línea de la Casa Real británica.

“El duque y la duquesa de Sussex esperan su segundo hijo juntos, anunció la pareja el domingo. El bebé será el hermano menor del hijo de la pareja, Archie Harrison, quien cumplirá 2 años el 6 de mayo. Podemos confirmar que Archie va a ser un hermano mayor. El duque y la duquesa de Sussex están encantados de estar esperando su segundo hijo", dijo una fuente a la revista People.

La información vino acompañada de una hermosa foto de la pareja a blanco y negro, en la que se puede apreciar el abultado vientre de la exactriz, además de las expresiones de felicidad de ambos.

La noticia no solo emocionó sino que conmovió a los fanáticos luego de que en noviembre los duques informaran que habían perdido a un bebé durante el verano.

En la foto, en blanco y negro, que fue tomada por el famoso fotógrafo británico y amigo de la pareja, Misan Harriman de manera remota con su iPad, Meghan de 39 años, muestra su barriguita de embarazo luciendo un hermoso y delicado vestido de Carolina Herrera - Instagram @meghanmarkle_official

Luego de que la información fuera viral, todos esperábamos el pronunciamiento oficial de la realeza y de la reina Isabel II, esto especialmente después de la compleja situación que vivieron por la sorpresiva renuncia del matrimonio.

Tan solo un día después del anuncio, la reina y el príncipe Carlos usaron las redes sociales para felicitar de forma pública Meghan y Harry.

Fue a través de un comunicado oficial que los ambos mostraron su entusiasmo por recibir a un nuevo miembro de la familia.

“Su Majestad, el Duque de Edimburgo, el príncipe de Gales y toda la Familia Real está encantada y les desea lo mejor”, manifestaron en el texto.

Algunos medios detallaron que los duques de Sussex ya habían estado en contacto con varios medios de la realeza para dar la información antes de hacerla completamente pública.

Meghan Markle y la reina Isabel II - Instagram

Entre las primeras personas en enterarse se encontraban la madre de Meghan, Doria Ragland, la reina Isabel, el duque de Edimburgo, el príncipe Carlos y, por supuesto, el príncipe William y Kate Middleton.

Felicidad tras una época difícil

En los últimos días, Meghan y Harry han estado disfrutando de varias victorias, pues luego de una larga batalla legal, un juez dictaminó una victoria para la duquesa.

Desde su llegada a la realeza, Meghan Markle fue perseguida por la prensa y los escándalos rodearon su vida, sin embargo, los medios de comunicación sobrepasaron los límites al publicar cartas privadas de la duquesa, quien inició una larga batalla legal contra tabloides británicos.

Markle acusó a la empresa editora Associated Newspapers de violentar sus derechos luego de que las cartas que envió a su padre fueran difundidas a través de Mail on Sunday.

“La demandante tenía una expectativa razonable de que el contenido de la carta permaneciera privado. Los artículos del Mail interfirieron con esa expectativa”, señaló el juez Mark Warby a favor de la exactriz de 39 años.

Meghan Markle y Harry se preparan para celebrar su primera Navidad en Estados Unidos - @duquesasussex

Esta es una pequeña victoria, sin embargo, todavía hay ciertos puntos por aclarase, en especial, lo referente a los derechos de autor de la carta.

“Estoy agradecida con los tribunales por hacer que Associated Newspapers y The Mail on Sunday se hagan responsables de sus prácticas ilegales y deshumanizantes”, señaló Markle a través de un comunicado.

El escrito también dejó claro que esta batalla legal influye en una práctica que los medios han usado durante años.

“Esas tácticas (y las de sus publicaciones hermanas MailOnline y el Daily Mail) no son nuevas; de hecho, han estado llevándose adelante por demasiado tiempo sin consecuencias. El daño que han hecho y continúan haciendo es muy profundo”, detalló.

